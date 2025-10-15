Sinner: "Alcaraz? Il tennis ha bisogno di certe rivalità". Poi 'legge' la sfida con Djokovic - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Bandecchi annuncia la candidatura di Maria Rosaria Boccia
Salernitana, ok per trasferte più vicino
Salerno, in viai Mercanti minaccia commerciante con coltello e catena
Trump e il rebus Tomahawk: “Ucraina vuole attaccare Russia”
Ultim'ora Nazionale

Sinner: “Alcaraz? Il tennis ha bisogno di certe rivalità”. Poi ‘legge’ la sfida con Djokovic

  • Ottobre 15, 2025
  • 0
  • 114
  • 2 Min Read
Sinner: “Alcaraz? Il tennis ha bisogno di certe rivalità”. Poi ‘legge’ la sfida con Djokovic

(Adnkronos) – "È bello tornare a Riad e vedere tanta gente sugli spalti. Il primo incontro non è facile, sono contento della performance di oggi". Jannik Sinner ha parlato così dopo il successo nei quarti di finale del Six Kings Slam contro Stefanos Tsitsipas. "È un campo indoor strano – ha aggiunto il numero 2 del ranking – perché la palla rimbalza tanto ed è piuttosto rapido, le condizioni non sono facili".  L'azzurro affronterà ora in semifinale Novak Djokovic, domani non prima delle 20 ora italiana: "Speriamo tutti che sia una bella partita. Questo è tutto ciò che speriamo. Ci conosciamo molto bene, abbiamo giocato tante volte. È fantastico condividere di nuovo il campo con Novak. Soprattutto qui, davanti a voi. Cercheremo solo di giocare il miglior tennis possibile. Vedremo come andrà. Siamo qui per divertirci, per portare il tennis qui. E vogliamo far divertire anche voi". Jannik ha parlato anche della rivalità con Carlos Alcaraz: "Abbiamo una buona amicizia fuori dal campo. In campo cerchiamo di giocare al meglio delle nostre possibilità. La rivalità è tutto ciò di cui questo sport ha bisogno. In passato abbiamo avuto grandissime rivalità. Ora ci sono nuovi giocatori che stanno emergendo e ci spingiamo al limite". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025