Sinner al lavoro in palestra, Cahill: "Il duro lavoro continua" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

L’ex cuoco di Pier Silvio Berlusconi perde il ricorso in Cassazione: chiedeva oltre 680mila euro, ne dovrà pagare 4.500 Roma, 28enne accoltellato in strada a Nettuno Atp Vienna, oggi semifinale Alcaraz-Medvedev – Diretta Francia, nuova giornata di proteste: allarme sicurezza, 150mila manifestanti attesi a Parigi Sinner al lavoro in palestra, Cahill: “Il duro lavoro continua” Manovra, Egualia: “Ok incentivi investimenti ma non risolte criticità farmaci essenziali per Ssn” Cortei, l’ex consigliere di Trump Bolton: “Tattiche russe schema già visto, puntano a destabilizzare società” Wta Tokyo, Errani e Paolini volano in finale e conquistano il pass per le Wta Finals Oasis, Agcom indaga su ‘secondary ticketing’ per i tre concerti di Roma Tu si que vales, stasera su Canale 5: le anticipazioni del nuovo appuntamento De Luca e la scarcerazione di Siher: “Siamo passati da Che Guevara a Youssef, emaciato con baffetti a coda di topo” Civitavecchia, anziano non autosufficiente segregato in casa nel degrado con conto prosciugato: una 32enne ai domiciliari L’ex cuoco di Pier Silvio Berlusconi perde il ricorso in Cassazione: chiedeva oltre 680mila euro, ne dovrà pagare 4.500 Roma, 28enne accoltellato in strada a Nettuno Atp Vienna, oggi semifinale Alcaraz-Medvedev – Diretta Francia, nuova giornata di proteste: allarme sicurezza, 150mila manifestanti attesi a Parigi Sinner al lavoro in palestra, Cahill: “Il duro lavoro continua” Manovra, Egualia: “Ok incentivi investimenti ma non risolte criticità farmaci essenziali per Ssn” Cortei, l’ex consigliere di Trump Bolton: “Tattiche russe schema già visto, puntano a destabilizzare società” Wta Tokyo, Errani e Paolini volano in finale e conquistano il pass per le Wta Finals Oasis, Agcom indaga su ‘secondary ticketing’ per i tre concerti di Roma Tu si que vales, stasera su Canale 5: le anticipazioni del nuovo appuntamento De Luca e la scarcerazione di Siher: “Siamo passati da Che Guevara a Youssef, emaciato con baffetti a coda di topo” Civitavecchia, anziano non autosufficiente segregato in casa nel degrado con conto prosciugato: una 32enne ai domiciliari
Ultim'ora Nazionale

Sinner al lavoro in palestra, Cahill: “Il duro lavoro continua”

  • Ottobre 31, 2026
  • 0
  • 71
  • 1 Min Read
Sinner al lavoro in palestra, Cahill: “Il duro lavoro continua”

(Adnkronos) – Il lavoro continua, lontano dai riflettori ma con un obiettivo ben preciso: tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. Jannik Sinner prosegue a Monte-Carlo il percorso di recupero dal problema al ginocchio, seguito passo dopo passo dal suo team. A raccontare un nuovo frammento di questa fase è una fotografia pubblicata su Instagram da Darren Cahill, coach australiano destinato a lasciare il gruppo di lavoro dell’azzurro. 

Nello scatto Sinner è impegnato in palestra, concentrato sugli esercizi sotto lo sguardo attento di Cahill, affiancato dal preparatore atletico Umberto Ferrara e dall’osteopata Andrea Cipolla. “Il duro lavoro continua per alcuni”, scrive Cahill nella didascalia che accompagna la fotografia. Poche parole, ma sufficienti a raccontare una giornata di allenamento e la volontà di proseguire con determinazione nel percorso di recupero. 

Per Sinner si tratta, in questa fase, soprattutto di lavoro funzionale e preparazione fisica. L’obiettivo è ritrovare gradualmente la condizione e recuperare la piena efficienza del ginocchio prima di riprendere l’attività sul campo. Un percorso da affrontare con prudenza, senza accelerazioni, affidandosi alle indicazioni dello staff. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025