Francia, nuova giornata di proteste: allarme sicurezza, 150mila manifestanti attesi a Parigi

(Adnkronos) – Nuova giornata di proteste in Francia. Le autorità transalpine temono che le manifestazioni previste per oggi, sabato 31 ottobre, in numerose città contro il carovita possano essere caratterizzate da episodi di violenza e saccheggi, come già avvenuto il 17 ottobre, quando sono scesi in piazza tra i 550mila e gli 800mila manifestanti. Per questo motivo è stato confermato un dispositivo di sicurezza straordinario, con il dispiegamento di 70mila tra agenti di polizia e gendarmi. Oggi in piazza sono attesi tra i 350mila e i 450mila manifestanti. Per la sola Parigi, riferisce il canale all news francese ‘Bfm Tv’, si parla di 100mila e 150mila manifestanti.

Le autorità francesi hanno deciso di autorizzare soltanto le manifestazioni lontane dai centri cittadini. A Parigi, ad esempio, il percorso approvato è quello proposto dalla Prefettura, che va dalla Porte de Bagnolet alla Porte de Charenton, nella periferia orientale della capitale. La Prefettura ha inoltre vietato altri percorsi previsti per sabato.

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