Sindaco, “pago di tasca mia la mensa per i piccoli alunni”

A San Mauro Cilento, in provincia di Salerno, la mensa scolastica resta gratuita anche per l’anno in corso. Nel piccolo comune cilentano, circa mille abitanti, i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria continueranno a usufruire senza costi del servizio di refezione. La misura è garantita dalla scelta del sindaco, Carlo Pisacane, che ha nuovamente destinato la propria indennità da amministratore, circa 800 euro mensili, alla copertura totale del servizio. Il provvedimento riguarda una trentina di alunni tra materna ed elementare. “L’indennità anche lo scorso anno l’ho donata per gli stessi motivi, soprattutto per la mensa, e quest’anno ho voluto ripetere. Sicuramente i genitori sono rimasti entusiasti”, afferma Pisacane. Refezione e trasporto scolastico gratis, un sostegno doppio che, in un periodo segnato dal caro-prezzi, permette alle famiglie di contare su servizi essenziali senza costi aggiuntivi. Nel corso dell’anno, il primo cittadino interviene spesso anche su altre piccole spese necessarie al funzionamento delle scuole. “Per la verità, spesso, a prescindere dall’indennità di sindaco, utilizzo risorse economiche mie personali per acquistare la carta igienica, la risma di carta o i toner per le stampanti”, racconta Pisacane, spiegando come la gestione quotidiana dei plessi richieda un impegno costante. La scelta dell’amministrazione ha anche un obiettivo di tutela del territorio. “Ho ripetuto questa iniziativa perché il mio scopo è soprattutto quello di evitare la soppressione di questo piccolo plesso scolastico e di contrastare lo spopolamento del nostro paese, incentivando i genitori a far rimanere i figli nella nostra scuola”, aggiunge il sindaco, fautore di un modello di amministrazione di prossimità che punti a preservare la presenza dei giovani nel borgo e a mantenere vivi servizi fondamentali per la comunità.