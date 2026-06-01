Il dramma invisibile dei furti a Salerno

di Vincenzo Sica

L’allarme sicurezza non è più un semplice malumore di quartiere: è qualcosa che si sente crescere e che molti avvertono come urgente, necessario, non più rinviabile. In questi giorni Salerno non viene risparmiata dai furti che colpiscono con precisione inquietante. Effrazioni rapide, tentativi di intrusione, truffe porta a porta, ladri che si muovono con una sicurezza che mette i brividi. La sensazione, sempre più diffusa, è quella di una comunità osservata dall’esterno, studiata nei suoi ritmi quotidiani, come se qualcuno analizzasse abitudini e orari per colpire nel momento esatto in cui la casa resta sola. Una città che si scopre vulnerabile, mentre la parola sicurezza torna ovunque: nei bar, nei condomìni, sui social, nelle chat di quartiere. Le testimonianze raccolte parlano di persone che si presentano come tecnici, funzionari, perfino finti carabinieri. Episodi che inquietano perché colpiscono soprattutto chi è più esposto: anziani, famiglie sole, lavoratori che rientrano tardi. E la domanda che rimbalza da un portone all’altro è diretta: se bussano fingendosi forze dell’ordine, come può difendersi un cittadino comune? A volte, però, la cronaca non basta a raccontare la profondità del danno. «A mia moglie e a me è successo», racconta un cittadino. «Non è un semplice furto, ma una violenza totale che ha distrutto la nostra serenità. Vedere la persona che ami sotto shock, consumata dall’angoscia, fa capire che il danno più grave è quello invisibile, impresso nella mente e nel corpo». Parole che pesano come macigni, perché mostrano ciò che spesso resta fuori dai verbali: il trauma, la paura, la frattura emotiva che un furto lascia dietro di sé. «La sicurezza non può esaurirsi in un freddo verbale di denuncia», continua. «Abbiamo bisogno di uno Stato che non si limiti a cercare i colpevoli, ma che protegga e sostenga le vittime nell’immediato, anche psicologicamente».La Costituzione tutela la sicurezza come diritto fondamentale, ma la distanza tra il principio e la vita reale sembra allargarsi. I cittadini chiedono protezione, risposte, presenza. Chiedono che la sicurezza non resti un concetto astratto, ma diventi un fatto concreto, quotidiano, percepibile. Perché quando i ladri arrivano a spacciarsi per carabinieri, la prevenzione non è più un’opzione: è una necessità civile. Serve educazione, informazione, campagne pubbliche che insegnino a riconoscere un vero operatore, verificare un tesserino, chiamare il 112 senza esitazioni. La sicurezza non è solo repressione: è cultura, consapevolezza, responsabilità condivisa. Ma il punto più doloroso arriva dopo. Quando la porta viene forzata, quando un estraneo entra nella casa di qualcuno, non si subisce solo un danno materiale. Si incrina un equilibrio emotivo, si spezza un senso di intimità, si genera un trauma che non si vede ma resta. «Questo trauma», continua il cittadino, «mi spinge a interrogarmi sul senso stesso del nostro patto sociale: che valore hanno le leggi se non riescono a garantire l’inviolabilità della nostra casa? Perché il diritto è così distante dalla realtà emotiva delle persone, lasciandoci soli nel terrore mentre la burocrazia segue i suoi tempi infiniti? Oggi mi chiedo con amarezza se siamo ancora protetti o se la sicurezza sia diventata un lusso affidato al caso». Parole che non sono un’accusa, ma un appello: «Non possiamo accettare la paura come normalità. Se lo Stato non ci difende prima e non ci cura dopo, significa che il sistema è rotto, e questo riguarda ognuno di noi». Quando i ladri vengono presi, il carcere basta? O sarebbe necessario pretendere che chi delinque conosca — e riconosca — i principi del vivere civile, del rispetto, della convivenza? Molti cittadini chiedono percorsi di responsabilizzazione, lavori utili alla comunità, forme di restituzione simbolica o concreta. Perché la pena, da sola, non sempre ricostruisce ciò che è stato spezzato.Intanto cresce la tentazione di “fare da sé”. Ma la legge è chiara: ronde, gruppi di intervento, iniziative autonome non sono consentite e possono trasformarsi in un boomerang pericoloso. Ciò che invece è possibile — e utile — è creare reti di vicinato, condividere informazioni in modo responsabile, collaborare con le forze dell’ordine, installare sistemi di sicurezza condivisi, partecipare a incontri pubblici sulla prevenzione. La sicurezza nasce da una comunità che si riconosce, si parla, si sostiene. E così, mentre Salerno chiede protezione e il dibattito pubblico si accende, resta una domanda che pesa come un titolo in neretto: il cittadino che subisce violenza o furto, chi lo tutela davvero — moralmente ed economicamente — e se i ladri vengono presi basta il carcere o non sarebbe il caso di chiedere proprio a loro se conoscono i principi del vivere civile, e fino a che punto i cittadini possono sperare di recuperare la refurtiva.