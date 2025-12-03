Maltempo in Campania: allerta Gialla fino al pomeriggio di domani - Le Cronache Campania
Maltempo in Campania: allerta Gialla fino al pomeriggio di domani

La Protezione Civile della Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla valido dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, 4 dicembre. Secondo le previsioni, sulla regione sono attese piogge intense e temporali locali, con particolare incidenza nelle aree interne.

Le zone maggiormente a rischio sono i settori 4 (Alta Irpinia e Sannio)5 (Tusciano e Alto Sele)7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento), dove i fenomeni temporaleschi potrebbero risultare più violenti e improvvisi.

Gli esperti segnalano possibili criticità legate al rischio idraulico e idrogeologico, tra cui allagamentiesondazionicaduta massi e frane, aggravate dalla particolare vulnerabilità dei suoli in diverse aree della regione.

La Protezione Civile invita i Comuni a attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e ad adottare tutte le misure necessarie – strutturali e non – per prevenire e mitigare i possibili effetti del maltempo. Si raccomanda inoltre alla popolazione e alle amministrazioni locali di seguire costantemente gli aggiornamenti forniti dalla Sala Operativa Regionale.

