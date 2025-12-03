Fico, garantiremo societa’ piu’ inclusiva

Nel corso della campagna elettorale abbiamo rivolto costante attenzione agli sforzi che come politica e istituzioni dobbiamo mettere in atto per rendere la nostra societa’ piu’ inclusiva. In particolare essere al fianco delle persone con disabilita’, garantirne i diritti, supportare le famiglie, saranno punti centrali del nostro lavoro quotidiano in Regione Campania. Lo vogliamo ribadire anche oggi, 3 dicembre, nella Giornata internazionale delle persone con disabilita’”. Lo ha scritto sui social Roberto Fico, nei eletto presidente della Regione Campania. “Le famiglie si ritrovano troppo spesso sole, con servizi poco coordinati e percorsi complicati. E noi non ci fermeremo finche’ a tutte le persone non sara’ garantita un’assistenza continua e organizzata – ha aggiunto -. Ripartiremo dall’impegno serio di questi ultimi anni con la convinzione pero’ di dover fare di piu’, con scelte amministrative precise e coraggiose, una programmazione stabile ed un confronto costante con famiglie, associazioni, cittadini. Da presidente della Regione faro’ di tutto per rendere questo tema una priorita’ vera, visibile e concreta sempre accanto alle esigenze delle persone. Promuovere societa’ inclusive significa favorire il progresso sociale, come da tema scelto quest’anno dall’Onu, ed e’ l’obiettivo che come comunita’ dobbiamo porci”.