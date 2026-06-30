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Sicurezza a Salerno: attivo l’indirizzo e-mail per le segnalazioni al Nos

  • Giugno 30, 2026
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Sicurezza a Salerno: attivo l’indirizzo e-mail per le segnalazioni al Nos

Il Comune di Salerno ricorda ai cittadini che è attivo l’indirizzo di posta elettronica del Nucleo Operativo Sicurezza (NOS) per raccogliere segnalazioni riguardanti situazioni che incidono sulla sicurezza, sul decoro urbano e sulla vivibilità della città.

Come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione del servizio e nelle successive comunicazioni istituzionali, è possibile inviare le proprie segnalazioni all’indirizzo nos@comune.salerno.it.

L’Amministrazione invita i cittadini, ove possibile, ad allegare anche fotografie e video utili a documentare le situazioni segnalate, così da agevolare le verifiche e gli eventuali interventi da parte degli uffici competenti.

«Tutti i cittadini possono collaborare – si legge nella nota del Comune – per contribuire alla sicurezza, al decoro e al vivere civile della nostra comunità», sottolineando l’importanza della partecipazione attiva della cittadinanza nella tutela del territorio.

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