Sicurezza a Salerno: attivo l’indirizzo e-mail per le segnalazioni al Nos

Il Comune di Salerno ricorda ai cittadini che è attivo l’indirizzo di posta elettronica del Nucleo Operativo Sicurezza (NOS) per raccogliere segnalazioni riguardanti situazioni che incidono sulla sicurezza, sul decoro urbano e sulla vivibilità della città.
Come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione del servizio e nelle successive comunicazioni istituzionali, è possibile inviare le proprie segnalazioni all’indirizzo nos@comune.salerno.it.
L’Amministrazione invita i cittadini, ove possibile, ad allegare anche fotografie e video utili a documentare le situazioni segnalate, così da agevolare le verifiche e gli eventuali interventi da parte degli uffici competenti.
«Tutti i cittadini possono collaborare – si legge nella nota del Comune – per contribuire alla sicurezza, al decoro e al vivere civile della nostra comunità», sottolineando l’importanza della partecipazione attiva della cittadinanza nella tutela del territorio.