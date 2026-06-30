Notte Bianca 2026 a Salerno: Fiordaliso, Fausto Leali, LDA, Aka 7even e tanti big l’11 e 12 luglio

È stata presentata questa mattina, presso la Sala Genovesi della Camera di Commercio di Salerno, la XIV edizione della Notte Bianca Week-End Salerno, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate salernitana, in programma sabato 11 e domenica 12 luglio 2026.

La manifestazione, organizzata dalla FeNAILP – Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti, con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Scabec, Fondazione della Comunità Salernitana e Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, si conferma un grande contenitore di spettacolo, cultura, promozione del territorio e valorizzazione delle eccellenze.

Nata nel 2011 come progetto di rilancio commerciale e culturale della città, la Notte Bianca è diventata negli anni un vero e proprio brand territoriale, capace di attrarre migliaia di visitatori provenienti da tutta la Campania e di coinvolgere interi quartieri cittadini attraverso un’offerta artistica trasversale, pensata per tutte le generazioni.

Ad aprire la conferenza stampa è stato il presidente FeNAILP Città di Salerno, Gregorio Saetta, la manifestazione continua a rappresentare un importante momento di condivisione. «Abbiamo lavorato per realizzare un programma capace di coinvolgere famiglie, giovani e adulti, mantenendo sempre alta la qualità dell’offerta artistica e culturale. La Notte Bianca appartiene ai salernitani e continua a crescere grazie al contributo di tutti».

Il segretario nazionale FeNAILP, Mario Arciuolo, ha evidenziato il valore nazionale dell’iniziativa. «La Notte Bianca di Salerno è ormai un format riconosciuto e apprezzato ben oltre i confini regionali. È la dimostrazione concreta di come il sistema delle imprese, delle istituzioni e dell’associazionismo possa generare eventi di grande impatto economico, turistico e culturale. Quattordici edizioni rappresentano un patrimonio costruito insieme alla città. La Notte Bianca è molto più di un evento: è un’occasione di crescita economica, di aggregazione e di valorizzazione delle attività commerciali e produttive del territorio».

L’assessore all’urbanistica del Comune di Salerno, Dario Loffredo, ha posto l’accento sulla dimensione urbana della manifestazione. «La scelta di coinvolgere quartieri diversi della città conferma la volontà di costruire un evento diffuso, capace di valorizzare gli spazi urbani e rafforzare il senso di appartenenza della comunità».

L’assessore al turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, ha rimarcato la capacità dell’evento di attrarre flussi turistici. «La Notte Bianca rappresenta uno dei momenti centrali della programmazione estiva della città. Salerno si conferma città dell’intrattenimento e dell’accoglienza, con una manifestazione capace di generare presenze, promuovere il territorio e offrire spettacoli di qualità per ogni fascia di pubblico».

Il vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Salerno, Giuseppe Gallo, ha concluso dicendo: «La Notte Bianca rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, imprese e territorio. È un evento che genera economia, promuove la nostra identità e valorizza le migliori energie della provincia di Salerno. La Camera di Commercio continua a sostenere iniziative capaci di creare sviluppo, partecipazione e promozione delle eccellenze».

Le piazze della Notte Bianca

L’edizione 2026 si svilupperà attraverso alcuni dei luoghi simbolo della città, trasformando quartieri e centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Sabato 11 luglio, la festa coinvolgerà tre importanti aree della città con un programma ricco di musica, spettacolo e intrattenimento.

Nel quartiere Mercatello, in Piazza Monsignor Grasso, si alterneranno sul palco Fiordaliso (ore 22), Pasquale Palma (ore 23) e lo storico gruppo de I Collage, protagonisti del concerto di mezzanotte. A condurre la serata saranno Benny Ronca e Lisa Pinto.

A Pastena, in Piazza della Libertà, il pubblico potrà assistere al concerto di Fausto Leali alle ore 22, seguito dallo spettacolo di Mariano Bruno a mezzanotte e dall’attesissima esibizione di Tony Tammaro all’una di notte. La conduzione sarà affidata ad Attilio Romita e Grazia Serra.

Nel quartiere Torrione, in Piazza G. Gloriosi, la serata prenderà il via alle ore 22 con il Dj Anonimo, per poi culminare, a mezzanotte, con il concerto di Rosario Miraggio, uno degli artisti più amati della scena musicale napoletana contemporanea. A presentare gli spettacoli sarà Cinzia Paolini.

Domenica 12 luglio, il gran finale della Notte Bianca Weekend Salerno si trasferirà nel cuore del centro cittadino, nella suggestiva Piazza Portanova, che ospiterà, a partire dalle ore 22, due degli artisti più seguiti dal pubblico giovane: LDA e AKA 7even, protagonisti di una serata destinata a richiamare migliaia di spettatori. A condurre l’evento conclusivo saranno Attilio Romita, Grazia Serra, Rossella Pisaturo, Benny Ronca, Lisa Pinto e Cinzia Paolini.

La cerimonia dei Premi Notte Bianca

Uno dei momenti più prestigiosi della manifestazione sarà rappresentato dalla tradizionale Cerimonia di Consegna dei Premi Notte Bianca Week-End Salerno 2026, in programma sabato 11 luglio alle ore 10.30, presso la Sala Augusto Strianese della Camera di Commercio di Salerno, con la conduzione del giornalista Attilio Romita.

La giuria ha assegnato il Premio Notte Bianca Week-End Salerno 2026 al giornalista Carlo Verna, già presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, inviato speciale e conduttore del TG Campania Rai, quale riconoscimento per la sua lunga e qualificata attività professionale svolta con equilibrio, autorevolezza e costante attenzione all’informazione di servizio.

Il Premio Speciale Notte Bianca Week-End Salerno 2026 sarà invece conferito alla Dott.ssa Marina Ciaravolo, Responsabile Delegazione di Napoli Fondazione Umberto Veronesi, per il prezioso impegno profuso nella promozione della ricerca scientifica, della prevenzione e della cultura della salute.

Tornerà inoltre il Premio Luciano Schiavone, istituito nel 2013 per mantenere vivo il ricordo e l’esempio umano e professionale di una figura che ha lasciato un segno importante nel territorio. Per l’edizione 2026 il riconoscimento sarà assegnato, nella categoria New Generation, alla giovane attrice Carola Santopaolo, tra le interpreti emergenti più promettenti del panorama nazionale, mentre il Special Award andrà al noto DJ Aniceto, da sempre impegnato nella diffusione di messaggi sociali e culturali attraverso la musica.

Grande rilievo avrà anche il Premio Andrea Carrano, che inaugura una nuova fase dedicata alla valorizzazione delle eccellenze dell’imprenditoria, dell’artigianato e delle professioni. Il riconoscimento sarà attribuito a Biagio Staiano, protagonista della tradizione casearia con il Caseificio Ravello, ad Alberto Mucciolo, espressione dell’eccellenza sartoriale del territorio, a Laura Caracciolo, artigiana del marchio “Preziosi”, a Salvatore Barbato, rappresentante del Gruppo Senter, e ad Enrico Memoli, professionista del settore pubblicitario e della comunicazione.

EPY URBAN ZONE: la cultura urban protagonista

Tra le principali novità dell’edizione 2026 figura EPY URBAN ZONE, il progetto ideato e curato da Pierluigi Nicoletti, titolare di Epycut Barberia. L’evento, in programma sabato 11 luglio dalle ore 17.30 alle 21.30 in Piazza Caduti Civili di Brescia, proporrà un grande contenitore dedicato alla cultura urban, alla barber culture, alla street art e alla musica. Il programma prevede una prima fase dedicata alla live street art, realizzata in collaborazione con il collettivo 4 Elements, accompagnata dai dj set di giovani artisti del territorio. A seguire spazio alla Track Battle, contest riservato ai talenti emergenti del rap locale, valutati da una giuria composta da TEX, Cole T e Raimo, con la partecipazione in console di Fabio Musta e la conduzione affidata a Ferix. Il vincitore riceverà un premio in denaro e la realizzazione di contenuti promozionali dedicati.

Mobilità e trasporti

Per favorire la partecipazione del pubblico e garantire una mobilità sostenibile, l’organizzazione ha predisposto servizi straordinari e gratuiti di trasporto pubblico. Sabato 11 luglio sarà attivo un servizio di navette con partenza dal Parcheggio Arechi e collegamento con Via Leucosia, con corse di andata e ritorno. Domenica 12 luglio, invece, sarà potenziato il servizio della metropolitana cittadina, con collegamenti tra la Fermata Arechi e la Stazione Centrale di Salerno. Entrambi i servizi saranno operativi fino alle ore 3.00 del mattino, consentendo al pubblico di vivere l’intera manifestazione in sicurezza e senza problemi di viabilità.

Il ringraziamento alla Croce Bianca di Salerno

Nel corso della conferenza stampa è stato rivolto un particolare ringraziamento alla Croce Bianca Città di Salerno, che garantirà il servizio di assistenza sanitaria e primo soccorso durante tutte le giornate della manifestazione. «L’impegno, la professionalità e il grande spirito di servizio dei volontari rappresentano una garanzia fondamentale per la sicurezza e il benessere dei cittadini e delle migliaia di visitatori che prenderanno parte alla Notte Bianca Week-End Salerno 2026. A nome della FeNAILP e dell’intera comunità salernitana va il più sincero ringraziamento per la preziosa collaborazione».