Salernitana, ceduti Ferrari e Capomaggio

di Marco De Martino

salerno – Un fulmine a ciel sereno scuote la Salernitana alla vigilia dell’inizio della stagione ufficiale. Franco Ferrari è virtualmente un ex. L’attaccante argentino, ieri mattina escluso dall’elenco dei convocati per la sfida di stasera contro la Scafatese, è stato infatti ceduto al Guidonia Montecelio. I laziali hanno superato sul filo di lana il Casarano, ingaggiando El Loco a titolo definitivo. Una mossa, quella della società granata, che ha scatenato le critiche di una tifoseria già inferocita per il ritardo nella costruzione della rosa da mettere a disposizione di Serse Cosmi ma che ha un senso. Quello di abbassare il monte ingaggi cedendo un calciatore che sarebbe andato in scadenza tra un anno (e che non avrebbe accettato la spalmatura dell’ingaggio), facendo così posto ai rinforzi congelati ormai da giorni. Contestualmente alla vendita di Ferrari, infatti, la Salernitana ha dato l’accelerata decisiva all’ingaggio di Eugenio D’Ursi dal Sorrento. Dopo un lungo tira e molla, dunque, la Salernitana è pronta a mettere le mani sul bomber napoletano autore, nell’ultimo campionato, di 15 gol. Con lui arriverà anche il difensore centrale Capuano: entrambi saranno a Salerno lunedì mattina per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la Salernitana. ma non finisce qui. Il ds Faggiano ha riallacciato i contatti con il Benevento per due centrocampisti, Kouan e Talia, più difficile invece arrivare a Maita e Prisco: uno di questi giallorossi potrebbe arrivare per rinforzare il centrocampo di Cosmi. A fare ulteriormente spazio saranno le partenze di Berra, Varone e Ghiglione che ormai sembrano imminenti. Nel frattempo la Salernitana è alle prese anche con il rinnovo di Luca Villa, anch’egli in scadenza tra un anno. Per il momento non c’è accordo, anche perchè la società granata avrebbe chiesto al laterale di spalmare l’ingaggio percepito. In ogni caso, se anche Villa dovesse partire, la Salernitana prenderebbe un altro esterno sinistro.In serata ceduto anche Capomaggio allo Spezia