Verde pubblico, Calzaretti chiede un tavolo tecnico

di Sergio Pinto

Un tavolo tecnico per verificare la situazione del verde pubblico, fare il punto sui controlli effettuati e valutare gli interventi necessari. È quanto propone la consigliera comunale Calzaretti, che annuncia un confronto con l’assessore Natella dopo l’attenzione suscitata dalle recenti notizie. «Vogliamo affrontare la questione in maniera concreta, partendo dai dati e dalle verifiche tecniche», afferma Calzaretti. «Incontreremo l’assessore Natella per capire insieme quali siano le situazioni che richiedono maggiore attenzione e quali interventi possano essere programmati». L’obiettivo del tavolo sarà quello di approfondire lo stato del patrimonio arboreo cittadino, verificando le attività di manutenzione, i controlli di stabilità e le eventuali criticità presenti sul territorio. «Su questi temi è importante lavorare e dare una mano concreta affinché si possano trovare le soluzioni migliori», prosegue la consigliera. «Il nostro contributo sarà costruttivo: aiuteremo l’assessore Natella nel lavoro necessario per garantire maggiore attenzione al verde e alla sicurezza». Calzaretti ribadisce, allo stesso tempo, la propria posizione rispetto all’amministrazione comunale: «La fiducia nel sindaco De Luca è massima. Proprio per questo riteniamo molto utile confrontarci, verificare ciò che può essere migliorato e contribuire alla soluzione delle criticità». «Il verde pubblico rappresenta un patrimonio della città», conclude Calzaretti. «Bisogna tutelarlo attraverso prevenzione, manutenzione e controlli costanti, evitando allarmismi ma senza sottovalutare le segnalazioni dei cittadini».