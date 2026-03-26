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Si e’ costituita a Salerno l’ Associazione Politica “Terra Socialista”
Salerno

Si e’ costituita a Salerno l’ Associazione Politica “Terra Socialista”

  • Marzo 26, 2026
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Si e’ costituita a Salerno l’ Associazione Politica “Terra Socialista”

L’Associazione prende spunto dalla battaglia politica svolta , negli ultimi mesi, dal consigliere socialista uscente Rino Avella e da altri militanti per creare anche a Salerno le condizioni di legittimita’ e di Unita’ del Campo Largo del Centrosinistra alle elezioni comunali di Salerno previste x il.maggio 2026.
Tutto cio’ non e’ stato possibile per responsabilita’ gravi dei gruppi dirigenti del PD e del PSI che hanno in ogni modo impedito questa possibilita.’
Con l’Associazione Terra Socialista questo gruppo politico intende , nell’ immediato, partecipare e supportare lo sforzo dei partiti di sinistra AVS e M5S di dare vita ad una coalizione capace di realizzare un vero cambiamento nella citta’.
L’Associazione Terra Socialista assume , a proprio contenuto programmatico, il “manifesto per il socialismo” proposto dalla rivista Critica Sociale nella primavera del 2025.
Propone un percorso per stringere un Patto Federativo con il partito di Risorgimento Socialista,- di cui si apprezzano le tesi politiche congressuali del 2019 , che si richiamano alla migliore tradizione socialista – anche al fine di concretizzare importanti riferimenti politici a livello regionale e Nazionale.

Per l’Associazione Terra Socialista:

Rino Avella
Massimiliano Amato
Valerio Casilli
Fabio Croce
Mimmo De Chiara
Salvatore Gaeta
Nino Parlavecchia
Antonio Tommasiello

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