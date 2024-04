«Si approva variazione di bilancio per sanare l’errore materiale degli uffici»

di Erika Noschese

«Si va ad approvare una variazione di bilancio dove sostanzialmente si va sanare l’errore materiale degli Uffici per riallineare i dati del disavanzo all’interno dello schema di Bilancio come riportato dalla nota integrativa. La variazione prevede in entrata i 6 milioni e 300 mila euro (incassati il 12 marzo scorso) della vendita del primo lotto dell’area prog 1 di piazza Salerno Capitale ed una riduzione delle spese per i servizi non essenziali pari a circa 2 milioni di euro». Ci pensa ancora una volta il presidente della commissione Bilancio Fabio Polverino a chiarire cosa è accaduto rispetto al bilancio di previsione, approvato lo scorso 28 febbraio e poi rivelatosi “falsato” perché ci sono ben otto milioni di euro di disavanzo che mancano all’appello. Così, mentre l’assessore Eva Avossa mette in scena l’ennesimo teatrino dicendosi pronta a rassegnare le dimissioni – consapevole di essere protetta dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, chiaramente, ha detto al suo facente funzioni Vincenzo Napoli di non accettarle (e neanche a dirlo, non erano dimissioni irrevocabili, ma solo una messa in scena) – tocca ad un consigliere di maggioranza, Fabio Polverino, metterci la faccia e dare risposte ai colleghi consiglieri e ai cittadini salernitani, preoccupati per le tasse in aumento. «In Giunta è stata approvata oggi (ieri per chi legge ndr) la delibera che prende atto dell’errore materiale ed inoltre menziona le future entrate derivanti dalla vendita del secondo lotto dell’area prog. 1 e del fondo che il governo stanzierà per le città che hanno aderito al Patto (tra i 6 e gli 8 milioni di euro), oltre i 3 milioni di euro del cespite di via bastioni all’Asl come da piano delle alienazioni – ha aggiunto Polverino – Il Bilancio si sostiene pienamente e rispetta gli equilibri. Non c’è stato alcun dolo, ma solamente un errore materiale che ha creato il disallineamento dei dati riguardanti il recupero del disavanzo previsto dal Patto sottoscritto col Mef». Dunque, si torna in consiglio il prossimo 11 aprile, alle ore 9.30 con un unico punto all’Ordine del giorno: variazione al bilancio 2023-2024, proposta al consiglio comunale. E a minimizzare non è, purtroppo, solo il sindaco Vincenzo Napoli ma anche il collegio dei Revisori dei Conti che nella giornata di mercoledì si è riunito presso la sede del Comune “per esaminare la pec inviata dal consigliere Celano in data 25 marzo alle ore 12.22 con la quale evidenziava incongruenze tra la nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2026 che riportava un disavanzo per l’esercizio 2024 di euro 33.616.248,92 e il bilancio di previsione 2024-2026 dove veniva riportato per l’esercizio 2024 un disavanzo di euro 25.196.984,16 – come si legge dal verbale numero 13 a firma del presidente Ernesto Perone e dei due componenti Rosario Del Giudice e Franca D’Addieco – Il collegio ha acquisito dalla dirigente del settore ragioneria Tommasino i documenti contabili e chiarimenti necessari alla verifica di quanto segnalato”. Intanto, mercoledì l’incontro, come anticipato, con il presidente Vincenzo De Luca che non ha nascosto l’amarezza e l’imbarazzo per il pasticcio dell’amministrazione Napoli. Voci che, per l’appunto, sono giunte anche a Palazzo Santa Lucia e proprio i fedelissimi del governatore hanno commentato l’accaduto. «La città con quest’amministrazione è caduta proprio in basso, nessuno in tanti anni ha saputo fare peggio», ha detto infatti un consigliere regionale che si è detto «basito» per l’accaduto. Secondo quanto chiarito, gli otto milioni di euro dovrebbero giungere dal risparmio relativo ai servizi non essenziali pari a 2 milioni e la vendita dell’area dell’ex cementificio dove sorgerà un nuovo albergo per un totale di oltre sei milioni di euro. «L’errore c’è, io ho chiesto al presidente De Luca un incontro che ci è stato assolutamente garantito e abbiamo discusso non solo del bilancio ma anche di argomenti importanti come i finanziamenti relativi allo stadio. C’è un ampio spettro di pubblicità che vengono offerte alla città per produrre iniziative di grande valore – ha dichiarato il primo cittadino – Per quanto riguarda il bilancio gli uffici hanno compiuto degli errori, adottiamo una delibera di revisione del Bilancio che verrà portata in consiglio comunale». Il sindaco ha poi sottolineato che «il bilancio regge, c’è stato un errore formale che non cambia lo stato delle cose. Non era riportato l’incasso di oltre sei milioni di euro che abbiamo acquisito con la vendita dell’area prog1, il bilancio è saldo e c’è un errore materiale che abbiamo risolto».