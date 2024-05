Riaperti termini per offerte nuovo ospedale Ruggi a Salerno

Riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle offerte per la gara europea ai lavori per la realizzazione del “Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. La Regione Campania ha fissato il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 25 giugno 2024, ore 13:00. Si tratta di una gara a procedura aperta, in modalità telematica, sopra soglia comunitaria, per l’appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’importo complessivo dell’appalto è di circa 368 milioni (Iva esclusa).