Castel S. Giorgio. Più di settanta animali chippati

Enrico Trezza

Più di settanta animali chippati, associazioni ambientali e di animalisti in prima fila insieme con l’amministrazione comunale per dare il senso concreto di vicinanza ai cani e alla legalità alla luce delle nuove norme in materia imposte dalla Regione Campania. E’ stata propria una bella domenica quella vissuta ieri in piazza Nassiryia a Castel San Giorgio che ha visto una sinergia e una collaborazione mai registrata prima tra mondo del volontariato, delle associazioni ambientaliste e del governo locale. Artefice di un simile traguardo raggiunto l’assessore alla tutela degli animali e ai Lavori Pubblici Mimmo Sellitto che grazie alla fiducia del primo cittadino Paola Lanzara, è riuscito in una iniziativa storica, mai allestita prima a Castel San Giorgio. “E’ il segno concreto di come l’amministrazione è vicina anche al mondo animalista e alla tutela degli animali da compagnia – ha dichiarato la sindaca Paola Lanzara – Gli animali oramai rappresentano un elemento importante in quasi tutte le famiglie e tenerli in ordine e in buona salute è oramai non solo un obbligo legale ma anche morale e civile”. Gli Amici di Pluto con la presidente Maria Piselli e tante volontarie, e il Circolo degli Amici dell’Ambiente guidato da Andrea Donato, che è anche guardia ambientale e zoofila, sono scesi in piazza per stare al fianco dell’amministrazione comunale in una iniziativa che ha fatto registrare numero superiori anche a quelli di paesi vicini molto più grandi di Castel San Giorgio. L’iniziativa, in collaborazione con l’Asl Salerno è stata possibile anche grazie all’intervento di ben tre veterinari del servizio pubblico, i dottori Vincenzo Bevilacqua, Rossana Pepe e Isolina De Marco “Il numero dei cani chippati – ha spiegato l’assessore Mimmo Sellitto – è andato oltre le nostre più rosee aspettative. Grazie ai tre veterinari che hanno dato la loro disponibilità abbiamo reso un grande servizio completamente gratuito a tutti i possessori di cani del nostro paese e abbiamo avuto modo di sensibilizzare i cittadini sulle questioni riguardanti il possesso di un animale riguardo i diritti e gli obblighi. Grazie di cuore anche all’Associazione Amici di Pluto che quotidianamente lavora sul campo a favore degli animali e al Circolo degli Amici dell’Ambiente che ci è sempre vicino per le iniziative a tutela della flora e della fauna locale. Questa iniziativa è anche la dimostrazione politica che quando si collabora senza fini strumentali e con la coscienza di fare qualcosa di positivo per il proprio paese, un’intesa tra amministrazione e mondo del volontariato non solo la si trova ma è anche auspicabile e portatrice di ottimi frutti”.