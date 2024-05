Sicurezza a Salerno, interrogazione di Bicchielli

“Salerno non merita questa insicurezza”: così il vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati l’onorevole Pino Bicchielli in merito agli ultimi episodi di furti che si sono registrati sul territorio cittadino e che, in particolar modo, hanno colpito la zona orientale e Parco Arbostella con danni economici importanti. Il deputato salernitano ha annunciato che presenterà una interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno e già nei prossimi giorni chiederà un incontro al prefetto Francesco Esposito per valutare tutte le azioni da mettere in campo e ridare sicurezza ad un territorio che oggi, sempre più spesso, finisce nel mirino di malviventi e criminali, anche come conseguenza di un’assenza di controlli ormai preoccupante. “Come governo nazionale abbiamo implementato le risorse per Strade Sicure, utilizzando i nostri militari ma a Salerno ormai da troppi anni si vive male, insicuri e questo noi non ce lo possiamo permettere- ha detto l’onorevole Bicchielli – Il Comune ha delle responsabilità importanti in questa città ma si percepisce anche un degrado culturale che porta inevitabilmente alla violenza. Il governo nazionale ha investito molto sul potenziamento, credo ci sia bisogno di una maggiore distribuzione di risorse; il Comune può fare molto ma sta facendo davvero molto poco”. Una presa di posizione che arriva all’indomani degli episodi che si registrano in città e che stanno mettendo in allarme residenti e titolari di attività commerciali o ristorative. Da tempo ormai i cittadini del capoluogo di provincia chiedono una maggiore presenza di forze dell’ordine. Altra proposta valida potrebbe essere quella del controllo del vicinato, già attuato dalla Prefettura su diversi comuni della provincia di Salerno per fronteggiare l’allarme furti ed evitare il dilagante fenomeno delle ronde, controlli ad opera dei cittadini che spesso rischiano di avere conseguenze importanti.