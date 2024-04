Ruggi, nomine senza alcun concorso a ortopedia

Ancora sotto accusa l’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno. Nel vortice delle polemiche l’ennesimo caso di caposala incaricato dal primario senza nessun percorso di affidamento dell’incarico tramite procedura concorsuale. Il direttore Mauro Nese avrebbe infatti inviato una comunicazione all’unità complessa di ortopedia e traumatologia segnalando la necessità di individuare un operatore a cui affidare le funzioni espletate dal precedente caposala in una logica di spartizioni interne dove l’azienda continua a non intervenire e a permettere il mancato rispetto delle regole. Una nomina avvenuta senza alcun rispetto delle norme contrattuali che prevedono procedure concorsuali per l’individuazione degli stessi. Di fatti, la direzione strategica nel mese di marzo ha deciso di procedere unilateralmente alla modifica del Regolamento degli Incarichi, diversamente da quanto già deliberato e approvato anche dai sindacati all’unanimità, Funzione pubblica Cgil, Uil e Fials hanno duramente contestato questa scelta chiedendo un cambio di passo immediato con una modifica del regolamento che appare come ad hoc per favorire il parente o l’amico di turno. Proprio il direttore Nese nella sua comunicazione evidenzia che si dovrebbe trattare di un incarico temporaneo ma sono ormai dieci anni che non si procede ad un concorso per caposala e nel frattempo l’azienda ospedaliera universitaria continua ad andare avanti tra enormi difficoltà.