Sfuma il sogno della Power Basket Salerno. Battuta da Virtus Ragusa

Si ferma il cammino della Power Basket Salerno nei playoff di Serie B interregionale. Il team di coach Farabello perde anche gara 2 contro Virtus Ragusa al termine di una partita entusiasmante e combattuta fino alla fine, davanti agli oltre 500 tifosi dell’ITSVIL Arena Palasilvestri.

Il primo quarto sorride a Ragusa. Inizio gara molto falloso da entrambe le parti, le squadre entrano in bonus dopo soli 5 minuti. La Power non riesce però a concretizzare come Ragusa (13-22).

Ragusa inizia il secondo quarto con un grande sprint portandosi ad un vantaggio massimo di +15. La Power riesce, nel prosieguo della gara, a ridurre con tenacia lo svantaggio arrivando ad un solo punto da Ragusa alla fine del secondo quarto, grazie anche al tifo dell’IT Svil Arena che ha fatto da 6º uomo in campo (36-37).

Al terzo quarto, con un colpo di reni, la Power riesce prima a pareggiare e poi a sorpassare Ragusa dopo aver passato tutta la partita a rincorrere. I salernitani riescono a chiudere il terzo quarto in vantaggio (50-46).

L’ultimo quarto si trasforma in una partita a scacchi, pochi azzardi e canestri studiati da ambo i lati. La Power si fa raggiungere e poi sorpassare, a 1:23 dalla fine sotto di 5 punti. Purtroppo la squadra salernitana non riesce nell’impresa sul finale, il match termina 66-71.

“Sono molto orgoglioso del nostro percorso, certamente rammaricato per la sconfitta di stasera, ma fiducioso per il nostro futuro. – esordisce così il presidente Luca Renis – Il progetto Power Basket è nato solo due anni fa, e mi rende davvero orgoglioso il percorso che stiamo facendo. Ringrazio i tifosi sempre presenti, la dirigenza tutta, la squadra, lo staff tecnico e di comunicazione e tutte le persone che hanno preso parte al progetto Power.”

“Ci dispiace e ci rammarica la sconfitta di stasera, credevamo di potercela fare ma Ragusa ha avuto la meglio. – Le parole di coach Daniel Farabello – Certamente una sconfitta non è bella ma non deve inficiare il magnifico campionato che abbiamo fatto e tutti i nostri obiettivi raggiunti quest’anno. Faccio i complimenti ai nostri ragazzi si meritano tutti gli applausi dei nostri tifosi.”

Tabellini: Power – Basile 4, Manisi 2, Chaves 23, Gorga n.e., Favaretto, Zampa 5, Misolic 14, Martorello n.e., Zanini, Ani 7, Duranti 8, Mei 3.

Ragusa – Brown 19, Piscetta 2, Epifani 3, Cioppa 11, Simon, Tumino n.e., Vavoli 8, Gaetano 23, Mirabella n.e., Ianelli 5.