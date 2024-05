Salerno, Farmacia Fiore, giornata di prevenzione cardiologica

Salute e benessere a 360 gradi. La farmacia Fiore di Largo Andrea Sinno è sempre più un punto di riferimento non solo per i residenti della zona ma per tutta la città di Salerno grazie alle tante iniziative, totalmente gratuite, che mette a disposizione del territorio. L’ultima, in ordine cronologico, insieme al dottor Mario Passaro e all’Humanitas di Salerno una giornata di prevenzione cardiologica completamente gratuita per i cittadini. L’iniziativa è stata pensata per offrire un servizio alle persone ed aiutare anche chi non può permettersi una visita privata ed è solo la prima di una serie di giornate che Paolo Fiore, titolare del presidio farmaceutico, insieme allo staff intende mettere in campo. Un’occasione per permettere ai tanti cittadini di avere un primo approccio con il mondo della cardiologia perchè, come ricorda la farmacia Fiore, la prevenzione è fondamentale e spesso può salvare la vita. La prima giornata, quella di ieri, ha visto la partecipazione di un numero importante di cittadini e dalla Farmacia Fiore sono già quasi pronte le nuove date per dare a tutti la possibilità di esserci e di farsi controllare da specialisti validi e attivi sul territorio. er.no