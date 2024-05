Torneo Enti 2024, vincono gli avvocati

Sul campo di Roccapiemonte si è disputata la finale del Torneo degli Enti 2024 giunto alla 26^ edizione ed intitolato alla memoria di Guido Raspantini. A contendersi il trofeo le squadre degli Avvocati e dei Vigili del Fuoco. Ad avere la meglio è stata la squadra degli Avvocati di Salerno, con una doppietta di Gioiello ed una rete di Luigi Cerracchio, alla fine di una partita molta combattuta ma corretta. Al termine della gara, si sono tenute le premiazioni alla presenza di Mimmo Credentino, patron della manifestazione, che vede da molti anni affrontarsi squadre rappresentative di Enti quali Polizia, Carabinieri, Polizia Penitenziaria e di ordini professionali come Avvocati e Commercialisti. La vittoria degli Avvocati, guidati dal super veterano Rino Stellato, ha arricchito il già cospicuo palmares della squadra forense. La formazione della finale ha visto in campo per gli Avvocati guidati dal mister Nicola Guariglia :Di Domenico – Caramanno – Egidio – Cerrachio – F. Volpe – D’Uva – Coppola – Santucci – Gioiello – Cerracchio – G. Marzano In panchina e poi subentrati: Stellato – Manfredonia – De Filippis – Armenante – Pisapia – Cairone – Di Geronimo – Di Lieto. La speranza per il prossimo anno, archiviata la presente edizione, è quella di vedere questo storico torneo allargato anche ad altre squadre.