Servizio taxi aeroporto-Salerno, Loffredo: “Turni aggiuntivi per agevolare i visitatori”

“Per non farci trovare impreparati di fronte a una grande sfida che è rappresentata dall’imminente apertura dell’aeroporto, l’amministrazione comunale ha condiviso con la commissione consultiva in rappresentanza dei tassisti, la necessità di inserire turni aggiuntivi per il servizio di Radio Taxi, in modo da venire incontro alle esigenze dei tanti visitatori che si preparano a raggiungere la nostra città“.

E’ quanto ha scritto, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, l’assessore al Commercio del comune di Salerno Dario Loffredo.

“Si tratta di un progetto sperimentale – ha spiegato ancora Loffredo – che prenderà il via il primo luglio e durerà fino al trentuno ottobre. Negli ultimi giorni ho letto qualche polemica relativa alla carenza del servizio, ma vorrei spiegare che per ampliare le licenze dei taxi è necessario il parere dell’autorità della regolamentazione dei trasporti, che ha sede a Torino, oltre che uno studio di settore ad hoc e che ad oggi siamo al numero massimo di licenze.

Ci auguriamo sicuramente che i flussi indotti dall’aeroporto possano essere tali da poter potenziare il numero di licenze taxi, che, ribadisco, non può essere figlia di scelte autonome ma è subordinata a parametri ben precisi. Intanto rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo insieme per far sì che la nostra città cresca sempre di più“.