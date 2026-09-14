Serre, anziano disabile costretto a strisciare nel bar

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha denunciato pubblicamente un episodio di presunti maltrattamenti e umiliazioni ai danni di un uomo anziano e invalido, avvenuto in un bar nel comune di Serre, in provincia di Salerno.
Dettagli della vicenda:
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Il filmato sui social: La denuncia nasce dalla diffusione di un video girato all’interno del locale, poi ricondiviso sulla piattaforma TikTok, che mostra l’uomo con evidenti fragilità motorie costretto a strisciare sul pavimento tra l’indifferenza e le derisioni dei presenti.
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La richiesta d’intervento: Borrelli ha espresso una ferma condanna nei confronti dei responsabili del gesto, definendolo un atto indegno e privo di empatia, e ha sollecitato l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e della Procura per accertare le responsabilità e tutelare l’anziano.
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Reazioni della comunità: L’episodio ha suscitato sdegno e rabbia a livello locale e sui social media, riaccendendo l’attenzione sui temi della tutela dei soggetti vulnerabili e del rispetto verso le persone con disabilità.