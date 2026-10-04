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Salernitana-Bari, le formazioni ufficiali

  • Ottobre 4, 2026
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Salernitana-Bari, le formazioni ufficiali

Salernitana (3-5-2): Galeotti; Pieraccini, Celiento, Anastasio; Longobardi, Tascone, De Boer, Vitale, Llano; D’Ursi, La Gumina.
A disposizione: Cevers, Zoia, Gyabuaa, Lescano, Villa, Djamanca, Capuano, Boncori, Del Pin, Cardoni, Bevilacqua.
Allenatore: Serse Cosmi.

Bari (4-3-3): Cerofolini; Mogos, Cocetta, Elia, Anzolin; Darboe, Mendicino, Maggiore; Della Morte, Butic, Tribuzzi.
A disposizione: Pissardo, Nicolas, Grgic, Mane, Bianchi, Colangiuli, Esposito, Spadavecchia, Prisco.
Allenatore: Massimo Rastelli.

A dirigere il match sarà Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio, con Rignanese e Storgato assistenti. Quarto uomo Dorillo, mentre il FVS sarà affidato a Spatrisano.

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