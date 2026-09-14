Fico, 'sospensiva Tar su radioterapia? Siamo tranquilli' - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Ippodromo Valentina. 2 tris. Il video
Fico, ‘sospensiva Tar su radioterapia? Siamo tranquilli’
Serre, anziano disabile costretto a strisciare nel bar
Lutto Savastano: muore il fratello del vice-Sindaco di Salerno
Campania Ultimora

Fico, ‘sospensiva Tar su radioterapia? Siamo tranquilli’

  • Settembre 14, 2026
  • 0
  • 57
  • 1 Min Read
Fico, ‘sospensiva Tar su radioterapia? Siamo tranquilli’

“Siamo tranquilli e stiamo lavorando. Ho sempre detto che la sanità accreditata lavora di completamento con la Regione”. Così il governatore Roberto Fico in merito al ricorso presentato da alcune strutture private alla delibera regionale in tema di radioterapia. Nei giorni scorsi il Tar Campania ha deciso per la sospensiva in via cautelativa e fissato l’udienza al 6 ottobre.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Tommaso D'Angelo
Giugno 15, 2013