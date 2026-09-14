Fico, ‘sospensiva Tar su radioterapia? Siamo tranquilli’

“Siamo tranquilli e stiamo lavorando. Ho sempre detto che la sanità accreditata lavora di completamento con la Regione”. Così il governatore Roberto Fico in merito al ricorso presentato da alcune strutture private alla delibera regionale in tema di radioterapia. Nei giorni scorsi il Tar Campania ha deciso per la sospensiva in via cautelativa e fissato l’udienza al 6 ottobre.