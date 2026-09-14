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Lutto Savastano: muore il fratello del vice-Sindaco di Salerno
Salerno

Lutto Savastano: muore il fratello del vice-Sindaco di Salerno

  • Settembre 14, 2026
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Lutto Savastano: muore il fratello del vice-Sindaco di Salerno

Lutto a Salerno per la scomparsa di Domenico “Mimmo” Savastano, fratello del vicesindaco Nino Savastano.

A darne il triste annuncio sono la fidanzata Monica, i figli Simone e Flaminia, i fratelli Ciro e Nino, le cognate, i nipoti, i parenti e gli amici.

La camera ardente è stata allestita presso la Funeral Home Alfa e Omega, in via Cappelle Superiori 27.

I funerali si terranno domani, martedì 15 settembre, alle ore 16, nella Chiesa di San Paolo, in via N. Petrosino, dove familiari, amici e conoscenti potranno stringersi attorno alla famiglia Savastano in questo momento di dolore.

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