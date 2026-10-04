Cosmi: «Abbiamo sempre creduto nella vittoria»

SALERNO – Serse Cosmi è soddisfatto della vittoria conquistata in rimonta nel finale di gara dalla Salerni- tana ai danni del Bari: «Non so se è la vittoria della svolta, già dopo la Cavese abbiamo reagito bene. Dopo il pareg- gio è stato il momento più entusiasmante perchè tutti credevano nella vittoria. Vor- rei sottolineare anche la con- dizione atletica, abbiamo finito la partita in cre- scendo». Hanno fatto discu- tere le scelte iniziali di Cosmi, sia sul piano tattico che negli uomini: «Villa non stava bene, non era una scelta tat- tica ma necessaria. In rifini- tura non era convinto nei cambi di direzione e met-

terlo dentro rischiando di to- glierlo subito e perderlo per tanto tempo non era la scelta migliore. Longobardi è in crescita da diverse settimane e Llano a sinistra ha fatto be- nissimo a Caserta. Ho scelto la difesa a tre perchè innan- zitutto rientrava de Boer. Lui con Tascone sono la coppia di mediani che dà più garan- zie, non da oggi ma dall’anno scorso. Riportando de Boer nella mediana Vitale è tor- nato nel suo ruolo, mante- nendo così i tre attaccanti. Con una difesa a quattro avremmo rischiato negli in- serimenti di Maggiore, con quella a tre avevamo l’oppor- tunità di uscire forte su di lui. La Gumina era stanco, in set- timana avevo già parlato con Lescano di fronte al gruppo. Mi ha detto di essere quello

dell’anno scorso ma io gli ho detto di no ed ha capito che dipendiamo tantissimo da lui. Stasera ha fatto un gol alla Lescano, è uno dei mi- gliori stoccatori dentro l’area di rigore. D’Ursi ha corso tan- tissimo, Djamanca ha gio- cato sottopunta e sono stato ripagato coi fatti visto che hanno segnato proprio co- loro che sono entrati e que- sto è un segnale che fa piacere ai calciatori. Ho cam- biato modulo anche per l’as- senza di Achik, visto che il 3—2 è un modulo che non prevede uno con le sue ca- ratteristiche». La Salernitana nel primo tempo sembrava la stessa scesa in campo allo Scida la settimana scorsa contro il Crotone, ma Cosmi non è affatto d’accordo: «Nel primo tempo abbiamo su-bito il rigore alla prima occa- sione ed è stata una mazzata soprattutto perchè reduci da una sconfitta. Con il Crotone non abbiamo accampato scuse, abbiamo giocato male e basta. Nel primo tempo di stasera abbiamo affrontato la prima in classifica senza rischiare nulla. Cosa ho detto alla curva sud? Non lo dico, rimane tra me e loro. Mezzo gol lo hanno fatto loro», ha concluso Serse Cosmi.