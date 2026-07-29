Serie C, nel girone: anche l’Inter U23

La Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C 2026/27. La Salernitana è stata inserita, come previsto, nel girone C, riservato alle formazioni del Centro-Sud.

I granata affronteranno Team Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Inter U23, Monopoli, Picerno, Potenza, Savoia, Scafatese e Sorrento.

Domani saranno resi noti i calendari del campionato, che definiranno la prima avversaria della formazione granata in vista dell’esordio stagionale, fissato per il 21 agosto. Date e orari della prima giornata saranno invece comunicati il 31 luglio.

Prima del via al campionato, la Salernitana sarà impegnata nella Coppa Italia Serie C, che prenderà il via il 14 agosto.