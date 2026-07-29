Euro 32: Il Pd c ontro De Luca per la candidatura di Salerno

La candidatura dello stadio Arechi di Salerno come una delle cinque sedi italiane di Euro 2032 accende il dibattito politico in Campania. Mentre Napoli è pronta a formalizzare la candidatura dello stadio Diego Armando Maradona, dopo il via libera della Conferenza di servizi al progetto di restyling, oggi il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca presenta in conferenza stampa la candidatura dell’Arechi. Una scelta che, secondo il capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Napoli, Gennaro Acampora, è “tesa soltanto a dividere e a indebolire la nostra regione”. Secondo Acampora, esponente dello stesso partito di Vincenzo De Luca, “non basta sapere che una città come Napoli si è candidata a ospitare gli Europei di calcio del 2032, che lo fa con un progetto serio di restyling dello stadio Maradona, un progetto fattibile economicamente e tecnicamente, degno di rappresentare una città dalla tradizione calcistica centenaria, costellata di vittorie storiche di livello nazionale e internazionale, un bacino di tifosi globale e una continuità in Serie A come poche. Non basta sapere che Napoli ha una squadra simbolo calcistico dell’intero Sud Italia, ha milioni di fan in tutto il mondo ed è un brand di livello internazionale. Non si vuole capire che la forza mediatica e sportiva di Napoli e del Napoli muove interessi economici superiori, enormi in valore assoluto, attraendo un numero maggiore di sostenitori. Con un’ostinazione incomprensibile, incurante di forti perplessità di natura geografica, logistica e infrastrutturale, ci si intestardisce in una scelta tesa soltanto a dividere e a indebolire la nostra regione, con l’alto rischio di spaccare i voti e lasciare il Sud Italia senza alcuna copertura, a vantaggio di altre piazze. Complimenti”, conclude il capogruppo dem a Napoli.