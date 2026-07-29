Badminton, vince oro Strasburgo

Si è chiuso con un derby tutto francese il torneo universitario a squadre di badminton; in campo, per l’atto finale, l’Università di Strasburgo e quella di Bordeaux. Ad imporsi, al termine di una prestazione maiuscola, e conquistare così l’all’oro continentale, la formazione di Strasburgo con un netto e perentorio 3-0

A sbloccare il confronto è stato il doppio misto conquistato da Strasburgo in due set condotti con grande lucidità (21-18, 21-16). Il raddoppio è arrivato nel singolare maschile, al termine della sfida più combattuta della giornata. Dopo aver ceduto il primo parziale (18-21), Strasburgo firma la rimonta aggiudicandosi i due set successivi con un doppio 21-17. A mettere il punto esclamativo sul trionfo il doppio maschile che ha sigillato il risultato finale grazie a un solido 2-0 (21-17, 21-17).