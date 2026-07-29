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Euro 32. Piero De Luca spegne le polemiche nel Pd

  • Luglio 29, 2026
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Euro 32. Piero De Luca spegne le polemiche nel Pd

“Gli investimenti nelle infrastrutture sono fondamentali per sostenere le attività sportive che, come noto, hanno un valore culturale, sociale ma anche economico ed occupazionale enorme. Nel calcio siamo indietro anni luce sull’impiantistica rispetto ad altri Paesi. Credo debba essere solo dato merito a tutte le amministrazioni che portano avanti progetti di riqualificazione di livello internazionale nell’interesse dell’intero territorio. Quanto alla candidatura ad Euro 2032, ricordo che è la UEFA che valuterà sulla base di numerosi parametri il progetto e la sede più adatta, in funzione anche e soprattutto dello stato di avanzamento dei lavori. Non credo sia utile alimentare polemiche campanilistiche quelle sì autolesionistiche, anche perché non ci sono voti o elezioni di sorta. Ci sarà una scelta tecnica effettuata dagli organi sportivi competenti. Avere più candidature serie e credibili può solo aumentate le chance che la Campania abbia almeno una sede tra quelle italiane per questo evento così importante”. Lo ha detto il segretario Pd della Campania, Piero De Luca in merito alle città candidate per Euro 2032.

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