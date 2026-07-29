Mariconda, maxi sequestro di droga: arrestato un 37enne

Una segnalazione inviata attraverso l’app YouPol ha consentito alla Squadra Mobile di Salerno di individuare un presunto deposito di sostanze stupefacenti nel quartiere Mariconda e di arrestare un uomo di 37 anni, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri, pochi minuti dopo la comunicazione giunta alla Questura di Salerno tramite l’applicazione della Polizia di Stato. Gli investigatori hanno rapidamente individuato il sospettato e avviato una perquisizione domiciliare che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga.

Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti circa 240 grammi di cocaina, oltre 2,5 chilogrammi di marijuana, 100 grammi di hashish e 250 grammi di ketamina. Gli agenti hanno inoltre sequestrato materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 4.965 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e ritenuti, secondo l’ipotesi investigativa, provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, il 37enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto allo spaccio di droga attivo nella zona orientale della città. L’esito dell’intervento evidenzia anche l’efficacia di YouPol, l’applicazione che consente ai cittadini di inviare in tempo reale segnalazioni alle forze dell’ordine, anche in forma riservata.