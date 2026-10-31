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Serie A, alle 20:45 il derby Milan-Inter – Diretta

  • Ottobre 31, 2026
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Serie A, alle 20:45 il derby Milan-Inter – Diretta

(Adnkronos) – Il conto alla rovescia è finito. Oggi, sabato 31 ottobre, il Milan affronta l’Inter nel derby di Milano, big match della decima giornata di Serie A. I rossoneri arrivano alla sfida dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Bologna, vittorioso a San Siro per 4-2, mentre i nerazzurri hanno superato il Venezia in trasferta per 2-0. In classifica la squadra di Chivu è prima con 25 punti, a pari merito con la Lazio, quella di Amorim è quinta a quota 18, a -2 dal Como quarto. Calcio d’inizio alle 20:45. 

Dove vedere Milan-Inter? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su Sky Sport. Il match si potrà seguire in streaming sull’app Sky Go, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

Nella prossima giornata di campionato, il Milan affronterà il Genoa in trasferta domenica 8 novembre alle 15. Poco dopo, alle 18, l’Inter ospiterà il Como a San Siro. 

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