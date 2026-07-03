Quando l’innovazione poteva prevenire la crisi amministrativa

di Vincenzo Calce

Una città non viene commissariata solo quando emergono responsabilità formali. Una città entra in crisi molto prima, quando perde la capacità di controllare, monitorare, prevenire e correggere. È in quella zona grigia, fatta di disattenzione, ritardi, mancata conoscenza degli atti e assenza di strumenti di verifica, che si consuma spesso il fallimento di una classe dirigente. La tecnologia, da sola, non salva una comunità. Ma l’innovazione amministrativa, se applicata con metodo, avrebbe potuto rappresentare uno strumento decisivo per prevenire criticità, intercettare anomalie e costruire un sistema di responsabilità diffusa. Non una semplice digitalizzazione degli uffici, non il passaggio dal cartaceo alla PEC, non la pubblicazione formale degli atti sull’albo pretorio. Serve molto di più. Serve una Pubblica Amministrazione capace di leggere i dati, collegare le informazioni, controllare gli affidamenti, verificare l’esecuzione dei servizi, misurare i risultati e segnalare tempestivamente le deviazioni. Serve una macchina comunale che non scopra i problemi quando ormai sono diventati emergenza, ma che li intercetti quando sono ancora correggibili. In molte realtà locali, invece, si continua ad amministrare in modo frammentato. Gli atti stanno da una parte, i contratti da un’altra, le determine seguono un percorso separato, i controlli arrivano tardi, le segnalazioni dei cittadini restano isolate, gli affidamenti vengono letti solo come procedure e non come processi da governare. Così si crea il terreno ideale per inefficienze, opacità, scarichi di responsabilità e, nei casi più gravi, per interventi esterni che colpiscono l’intera comunità. La domanda vera è semplice. La tecnologia e l’innovazione avrebbero potuto evitare misure traumatiche per la città. Forse non da sole, ma certamente avrebbero potuto aiutare ad anticipare, documentare, intervenire e correggere. Un’amministrazione moderna avrebbe potuto mettere in campo un sistema di monitoraggio degli affidamenti pubblici, con una banca dati unica dei contratti, delle imprese affidatarie, dei responsabili del procedimento, delle scadenze, degli importi, delle proroghe, delle varianti e degli stati di avanzamento. Ogni affidamento avrebbe dovuto essere tracciato non solo nella fase di aggiudicazione, ma anche nella fase esecutiva. Avrebbe potuto attivare cruscotti di controllo per sindaco, assessori, segretario, dirigenti e responsabili, in modo da sapere in tempo reale quali servizi erano in corso, quali criticità emergevano, quali segnalazioni erano pendenti, quali interventi risultavano non eseguiti e quali contratti presentavano anomalie ricorrenti. Avrebbe potuto costruire un sistema di alert automatici sulle proroghe ripetute, sugli affidamenti frazionati, sui ritardi nei controlli, sulle mancate verifiche, sulle scadenze non rispettate e sulle imprese ricorrenti in determinati settori. Non per accusare qualcuno, ma per impedire che l’amministrazione arrivasse sempre dopo. Avrebbe potuto introdurre indicatori di performance sui servizi esternalizzati. Raccolta rifiuti, manutenzione, verde pubblico, illuminazione, patrimonio, servizi sociali e lavori pubblici non possono essere valutati solo quando il cittadino protesta. Devono essere misurati con dati oggettivi, frequenze, tempi di intervento, standard di qualità, report fotografici, geolocalizzazione, verbali di controllo e verifiche periodiche.Avrebbe potuto rafforzare il controllo interno, non come adempimento burocratico, ma come vera funzione di governo. Il controllo non serve a trovare un colpevole dopo, serve a evitare l’errore prima. Una buona amministrazione non teme il controllo, lo pretende. Perché il controllo protegge l’ente, protegge gli amministratori corretti, protegge i dirigenti competenti e soprattutto protegge i cittadini Avrebbe potuto utilizzare gli open data non come vetrina, ma come strumento civico. Pubblicare dati su affidamenti, tempi di pagamento, stato dei lavori, segnalazioni, manutenzioni, costi dei servizi e risultati ottenuti avrebbe consentito anche ai cittadini, ai consiglieri comunali, alle associazioni e agli organi di controllo di valutare l’azione amministrativa in modo più trasparente. Avrebbe potuto creare una cabina di regia permanente sugli affidamenti e sui servizi strategici, con incontri periodici, report tecnici, verifiche sugli obiettivi e responsabilità chiare. Perché quando tutti sanno tutto in modo documentato, diventa più difficile dire di non sapere. E quando diventa più difficile dire di non sapere, aumenta la qualità della decisione pubblica. Il punto politico è proprio questo. Non è accettabile che, davanti a ogni criticità, la parte governativa si rifugi nella formula della mancata conoscenza o della mancata competenza. Chi amministra ha il dovere di conoscere. Chi governa ha il dovere di pretendere informazioni. Chi riceve un mandato dai cittadini non può limitarsi a dire che la responsabilità è degli uffici. I dirigenti hanno certamente responsabilità tecniche, gestionali e procedurali. Ma una città non è guidata solo dai dirigenti. La funzione politica non può ridursi alla presenza nelle cerimonie, alle dichiarazioni pubbliche o alla gestione dell’immagine. La politica deve indirizzare, controllare, chiedere conto, pretendere report, verificare l’attuazione degli obiettivi e intervenire quando il sistema non funziona. A pagarne possono essere i dirigenti sul piano amministrativo, disciplinare o contabile, ma a pagare davvero è l’intera comunità. Pagano i cittadini quando i servizi non funzionano. Pagano le imprese quando il territorio perde credibilità. Pagano i dipendenti quando l’ente viene travolto dalla sfiducia. Pagano le famiglie quando la città viene privata della sua rappresentanza democratica. Pagano anche gli amministratori seri, quando non hanno costruito strumenti adeguati per distinguere responsabilità, ruoli e comportamenti. Per questo l’innovazione non è un lusso. È una forma di prevenzione istituzionale. È un presidio di legalità. È uno strumento di buon governo. È il modo attraverso cui una comunità può evitare che le criticità diventino crisi, che le inefficienze diventino sistema, che la mancanza di controllo diventi giustificazione. Una città moderna non deve limitarsi a digitalizzare i procedimenti. Deve innovare i metodi decisionali. Deve passare dalla logica dell’atto alla logica del risultato, dalla logica dell’emergenza alla logica della prevenzione, dalla logica dello scaricabarile alla logica della responsabilità.La buona amministrazione si riconosce da questo. Non da quante piattaforme possiede, ma da come le usa. Non da quanti atti pubblica, ma da quanti problemi riesce a prevenire. Non da quante dichiarazioni rilascia, ma da quante responsabilità riesce ad assumersi. Il nostro territorio ha bisogno di una nuova cultura amministrativa. Una cultura fondata su dati, trasparenza, monitoraggio, controllo degli affidamenti, misurazione dei servizi e responsabilità politica. Perché amministrare significa sapere. Governare significa prevenire. Innovare significa impedire che il futuro della città venga deciso sempre dopo, quando ormai il danno è già stato prodotto.