Scossa nei Campi Flegrei, ‘nessun danno di rilievo’

Il prefetto di NAPOLI, Michele di Bari, ha convocato, d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, il Centro coordinamento soccorsi per una valutazione complessiva della situazione dopo la scossa di magnitudo 3.5 registrata nei Campi Flegrei alle 19.44, avvertita anche a NAPOLI. Dalle prime informazioni si è appreso che non risultano danni rilevanti a persone e a cose. Sono in ogni caso in corso verifiche e sopralluoghi da parte dei tecnici dei comuni interessati al fine di verificare eventuali danni strutturali. Il Ccs è stato riaggiornato nella giornata di domani, alle ore 11 anche per verificare l’evoluzione della situazione.