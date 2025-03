Salernitana, i convocati senza Braaf, Wlodarczyk e Simy

La Salernitana si prepara alla sfida in Puglia, ma dovrà fare i conti con numerose assenze. Dylan Bronn è out per squalifica, mentre Caligara, Corriere, Braaf e Wlodarczyk non saranno disponibili per problemi fisici o influenza. Jaroszynski resta a casa per noie fisiche, mentre Simy è stato escluso per scelta tecnica.

Buone notizie, invece, per i rientri di Davide Gentile (assente da cinque gare) e Andres Tello, che torna tra i convocati dopo l’esclusione contro il Modena. In lista anche il giovane portiere della Primavera Luca Rodolfo, mentre Lochoshvili ha recuperato il leggero problema alla caviglia.

Ecco i convocati di Breda:

Portieri: Christensen, Rodolfo, Sepe

Difensori: Corazza, GM. Ferrari, Gentile, Ghiglione, Guasone, Lochoshvili, Njoh, Ruggeri, Stojanović

Centrocampisti: Amatucci, Girelli, Hrustic, Reine-Adélaïde, Soriano, Tello, Tongya, Zuccon

Attaccanti: Cerri, Raimondo, Verde