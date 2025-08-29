Scontro tra due auto a Nettuno, un morto e un ferito grave - Le Cronache
Scontro tra due auto a Nettuno, un morto e un ferito grave

  • Agosto 29, 2025
Scontro tra due auto a Nettuno, un morto e un ferito grave

(Adnkronos) – Un incidente fra due automobili si è verificato questa mattina intorno alle 7 in via Santa Maria Goretti a Nettuno, in provincia di Roma: uno dei due conducenti è morto mentre l'altro è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Anzio e la polizia di Stato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

