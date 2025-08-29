Us Open, il programma della sesta giornata: da Darderi-Alcaraz a Paolini e Djokovic, i match di oggi - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

“Solitudine e inadeguatezza per 50% delle mamme e 1 papà su 3”
Emergenza Vestuti, la denuncia degli sport minori
Pil, Istat conferma: -0,1% nel secondo trimestre, +0,4% su anno
Tumori, oncologa Caputo: “Terapia adiuvante nel cancro al seno localizzato va condivisa”
Ultim'ora Nazionale

Us Open, il programma della sesta giornata: da Darderi-Alcaraz a Paolini e Djokovic, i match di oggi

  • Agosto 29, 2025
  • 0
  • 21
  • 2 Min Read
Us Open, il programma della sesta giornata: da Darderi-Alcaraz a Paolini e Djokovic, i match di oggi

(Adnkronos) –
Sesta giornata di match agli Us Open 2025. Oggi, venerdì 29 agosto, tornano in campo i big del ranking. Carlos Alcaraz, numero due al mondo, affronterà l'azzurro Luciano Darderi, mentre Novak Djokovic se la vedrà contro Cameron Norrie. Occhi puntati inoltre su Jasmine Paolini, che sfiderà sul Grandstand la ceca Vondrousova. Giocherà oggi anche la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka. Ecco il programma completo dei match di oggi a New York e dove vederli in tv e streaming.  Ecco il programma completo di oggi agi Us Open:  Arthur Ashe, dalle 17:30 
ITA L. Darderi [32] vs ESP C. Alcaraz [2]
 USA J. Pegula [4] vs V. Azarenka 
Arthur Ashe, dall'1
 SER N. Djokovic [7] vs GBR C. Norrie USA T. Townsend vs M. Andreeva [5] 
Louis Armstrong, dalle 17
 KAZ E. Rybakina [9] vs GBR E. Raducanu USA B. Shelton [6] vs A. Mannarino 
Louis Armstrong, dall'1
 A. Sabalenka [1] vs CAN L. Fernandez [31] SUI J. Kym vs USA T. Fritz [4] 
Grandstand, dalle 17
 CZE J. Lehecka [20] vs BEL R. Collignon CZE M. Vondrousova vs ITA J. Paolini [7] USA F. Tiafoe [17] vs GER J. Struff USA E. Navarro [10] vs CZE B. Krejcikova 
Campo 17, dalle 17
 FRA B. Bonzi vs FRA A. Rinderknech BEL E. Mertens [19] vs ESP C. Bucsa AUS P. Hon vs USA A. Li FRA U. Blanchet vs CZE T. Machac [21]  Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025