Schlein, sostenere Fico miglior segnale rinnovamento

Ho il mandato di costruire l’alleanza per battere le destre. Il piu’ grande segnale di rinnovamento da dare ai campani e’ avere una coalizione larga a sostegno di una candidatura forte e fresca come quella di Roberto Fico”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in collegamento con In Onda, su La7.
