Schlein, sostenere Fico miglior segnale rinnovamento
Schlein, sostenere Fico miglior segnale rinnovamento

Schlein, sostenere Fico miglior segnale rinnovamento

Ho il mandato di costruire l’alleanza per battere le destre. Il piu’ grande segnale di rinnovamento da dare ai campani e’ avere una coalizione larga a sostegno di una candidatura forte e fresca come quella di Roberto Fico”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in collegamento con In Onda, su La7.

