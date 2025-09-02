Fede: Martusciello, grande protagonista giornalismo - Le Cronache Attualità
Milano, 20enne accoltella il padre: “L’ho fatto per difendere mia madre”
Eurobasket, l’Italia batte la Spagna e vede il primo posto nel girone
Alcaraz, obiettivo sorpasso a Sinner nel ranking: “Difficile non pensarci”
  • Settembre 2, 2025
Emilio Fede e’ stato un grande protagonista del giornalismo italiano. Da inviato racconto’ il mondo al servizio pubblico, poi inauguro’ con Fininvest e Mediaset nuovi canali informativi, nei quali seppe intrecciare la cronaca con la storia politica del Paese, condividendone spesso l’anima e i contenuti. Racconto’ i fatti con rigore ma anche con quel piglio ironico che lo rese inconfondibile. Con lui abbiamo condiviso un lungo cammino e lo ricorderemo per sempre, per la sua professionalita’ e per la sua capacita’ di non arretrare mai, neppure nei momenti piu’ difficili”. Cosi’ Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo e segretario regionale del partito in Campania.

