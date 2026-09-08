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Salerno

Salerno: venerdì presentazione coordinamento provinciale Progetto Civico Italia

  • Settembre 8, 2026
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Salerno: venerdì presentazione coordinamento provinciale Progetto Civico Italia

Progetto Civico Italia presenta il coordinamento provinciale di Salerno con una conferenza stampa in programma venerdì 11 settembre alle ore 11, presso il Mediterranea Hotel, via Generale Clark 54, a Salerno. All’incontro, che inizierà con la testimonianza di Antonio Vassallo, figlio dell’ex sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso 16 anni fa da mano ancora sconosciuta, saranno presenti il coordinatore nazionale Alessandro Onorato, il coordinatore regionale Carlo Puca, il coordinatore provinciale Vincenzo Inverso, Simone Valiante (delegato regionale agli Enti Locali), Stefania Avallone (delegata regionale al Marketing Territoriale), Martina Pepe (delegata regionale alle Politiche Giovanili).”La conferenza stampa – spiega Inverso – rappresenterà un momento di confronto e di approfondimento sul percorso intrapreso da Progetto Civico Italia e sulle prossime iniziative che vedranno impegnato il nostro movimento anche nel territorio salernitano. La presenza del Coordinatore Nazionale Alessandro Onorato a Salerno punta inoltre a rafforzare il dialogo con le realtà locali e a consolidare il percorso organizzativo del progetto che in Campania, grazie al lavoro del Coordinatore Regionale Carlo Puca, sta raccogliendo già numerosissime adesioni con la nascita di tanti Comitati, attraverso il coinvolgimento di amministratori locali, rappresentanti della società civile, associazioni, movimenti e cittadini”. “L’appuntamento – conclude Inverso – sarà l’occasione per illustrare idee, proposte e prospettive politiche, con l’obiettivo di costruire un progetto sempre più radicato nei territori e attento alle esigenze delle comunità locali”.

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