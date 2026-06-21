Scafati. Attianese e Ciliberto con Vannacci

SCAFATI – Scossone politico nella maggioranza di Scafati. I consiglieri comunali Paola Attianese e Raffaele Ciliberto hanno ufficializzato la nascita del gruppo consiliare di ‘Futuro Nazionale’, formalizzando il loro tesseramento nel partito di Roberto Vannacci. Una scelta netta che ridefinisce gli equilibri locali e dell’intero Agro Nocerino Sarnese, pur confermando il pieno sostegno alla coalizione di governo cittadina. Una scelta di squadra e di territorio Il passo compiuto da Attianese e Ciliberto nasce da un forte ragionamento comprensoriale e dalla spinta decisiva di stimati amici e riferimenti politici dell’Agro, già impegnati nella crescita del movimento. Per i due consiglieri, eletti inizialmente in liste civiche, l’adesione a ‘Futuro Nazionale’ rappresenta la naturale evoluzione dei valori che hanno guidato la loro elezione. «Il civismo è stato il nostro punto di partenza, ma oggi diamo una casa politica solida alle nostre battaglie», spiegano i consiglieri. «In Vannacci ritroviamo la coerenza e i principi di identità e concretezza che i nostri elettori ci chiedono di rappresentare». Sicurezza e fasce deboli: le priorità Il manifesto programmatico del neonato gruppo mette al centro le esigenze reali di Scafati con obiettivi precisi: Maggiore sicurezza: Richiesta di un potenziamento dei presidi di controllo per ridare serenità ai cittadini nelle strade. Tutela delle fasce deboli: Un welfare locale più attento, capace di sostenere concretamente le famiglie e i soggetti più vulnerabili. Sviluppo del territorio: Decoro urbano, rilancio economico e potenziamento dei servizi essenziali. Dialogo aperto, radicamento e sfide future La nascita del gruppo punta a creare un laboratorio di confronto democratico e una solida struttura per il futuro.«Siamo pronti a confrontarci con tutti coloro che vedono nel movimento di Vannacci un’opportunità di riscatto per la città e per il Paese», chiariscono Attianese e Ciliberto. «Lo faremo senza nessuna preclusione, con l’intento di costruire una squadra grande, forte e radicata, aperta anche a chi oggi guarda con distacco l’azione amministrativa. Manterremo una posizione di lealtà critica: daremo voce al dissenso costruttivo se le istanze dei cittadini lo richiederanno, guardando con ottimismo alle prossime sfide elettorali». Voce ai comitati e obiettivo Agro Il gruppo consiliare si candida a fare da pioniere e megafono istituzionale per i numerosi comitati nati in città. Siamo logicamente pronti a dialogare con i referenti di tutti i comitati nati in questi mesi a Scafati che si sono avvicinati al partito; pur conoscendoli per ora perlopiù tramite i social, siamo curiosi di approfondire le loro idee e offrire loro la nostra forza istituzionale per un’azione amministrativa efficace, definendo una linea politica congiunta, relazionandoci sui problemi della città e attuando insieme un piano programmatico condiviso. Quello di Scafati è però solo il primo tassello: l’obiettivo dei fondatori è radicare e rafforzare il partito di Vannacci in tutto il comprensorio dell’Agro Nocerino Sarnese, intercettando la forte richiesta di ordine, protezione e valorizzazione che arriva dal territorio.”
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