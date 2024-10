Scafati. Acse, Cirillo compatibile

di Luigi Caso

Scafati. Amministratore Acse incompatibile solo quando il rapporto tra il Comune e la società di cui è socio rappresentante è occasionale. E’ quanto scrive l’anti corruzione (Anac) nella richiesta di verifica presentata dal consigliere di minoranza Michele Grimaldi a nome del gruppo “Ora e sempre Scafati”. La vicenda, che riguarda Ciro Cirillo, fu sollevata dalla minoranza consiliare su una incompatibilità dell’Amministratore dell’Acse, in quanto socio amministratore di una società privata (la Seti snc) retribuita dall’amministrazione che ha conferito l’incarico. L’Anac ha ritenuto giuste le considerazioni, tant’è che aveva avviato una attività istruttoria di verifica. Attività istruttoria conclusasi ieri, con la decisione di escludere il profilo di incompatibilità solo in quanto “il Comune ha comunicato che il rapporto tra lo stesso e la Seti snc sarebbe solo occasionale e relativo all’anno 2023”. Ma per Grimaldi c’è un problema. “Basta andare sull’albo pretorio del Comune di Scafati per scoprire che invece la Seti ha affidamenti da parte del Comune di Scafati sin dal 2020 per il servizio di manutenzione del sistema di video-sorveglianza”. E si chiede: perché il Comune si è dimenticato di comunicare all’Anac questo “piccolo” particolare? La risposta potete ovviamente immaginarla”. Poi cita la determina di liquidazione dell’aprile scorso (dopo la nomina dell’amministratore) quando la Seti presentò regolare fattura per il servizio effettuato dall’importa di circa 4mila euro per il canone riferito ai mesi di dicembre 2023-gennaio -febbraio-marzo 2024. “Secondo il Comune di Scafati i primi tre mesi del 2024 fanno quindi parte dell’anno solare 2023? Ma non fa niente: lo comunicheremo noi, così come stiamo segnalando in questi mesi tutte le procedure amministrative opache, errate, che tradiscono il principio di legalità a fanno pagare ai cittadini le cambiali elettorali di chi gestisce come fosse proprietà privata la cosa pubblica” aggiunge Grimaldi. A stretto giro arriva la replica di Aliberti: “Ciro Cirillo è compatibile. Un altro tentativo da parte delle opposizioni di delegittimare, sporcare e ostacolare l’azione di questa amministrazione è stato fermato. Una opposizione che agisce con lo strumento della denuncia ma che nel concreto non riesce a dare nessun supporto in termini di idee a questa città e a questa amministrazione che cerca semplicemente di organizzare un servizio di pulizia per rendere Scafati dignitosa”.