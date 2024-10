“Svolta di Salerno”: Figliolia: “Grave assenza del Comune

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta al Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli inviata dalla consigliere comunale e presidente della Commissione comunale Politiche Sociali Barbara Figliolia. Ecco il testo:

Caro Sindaco, nella scorsa settimana la Società salernitana di Storia patria, in

collaborazione con l’Università di Salerno, ha organizzato un convegno di due

giorni per ricordare gli Ottant’anni della cosiddetta “Svolta di Salerno”.

L’inaugurazione dei lavori si è tenuta nel Palazzo di Città, proprio lì dove nel 1944

si insediò il primo Governo di Unità nazionale postfascista. Assente purtroppo il

Comune !

Avverto dunque di nuovo il bisogno di intervenire e di rivolgermi stavolta

direttamente a Te perché nella prossima seduta del Consiglio comunale inserisca

all’odg l’approvazione di una delibera che preveda una “Giornata di studi” dedicata

alla “Svolta democratica di Salerno”, avvenuta nel 1944 con l’insediamento a

Salerno del Governo Badoglio, con la partecipazione dei Partiti democratici, un

evento di straordinaria importanza per il nostro Paese, che si avviava ad

archiviare definitivamente il ventennio fascista e la dittaura mussolliniana. Di fatto

Salerno per oltre 6 mesi diventava la Capitale d’Italia !

Del resto in una delle ultime sedute del Consiglio comunale, come Tu di certo

ricorderai, mi è stato assicurato di prevedere, con apposita deliberazione, una

“Giornata” in cui celebrare solennemente l’anniversario e un apposito “Convegno”

in cui si affrontino le tematiche della nostra storia recente, relative alla città, culla

della rinascita della democrazia in Italia. Ritengo che sia di enorme importanza far

conoscere ai nostri giovani quante sofferenze siano costate ai nostri padri la

riconquista delle libertà e quanto si debba fare per conservarle e preservarle dai

pericoli che rischiano.

Confido nella Tua sensibilità, caro Sindaco, di cui conosco i sentimenti di profondo

amore per la storia della nostra città, per cui Ti affido questa mia richiesta che fa

seguito ad altri miei interventi sull’importanza di celebrare solennemente “Salerno

Capitale”, così come è avvenuto nel passato, quando i Presidenti Pertini prima e

Scalfaro poi hanno presieduto a Salerno a convegni e a giornate di studi sugli

avvenimenti del 1944.

Sicuro di tanto, Ti saluto cordialmente e resto in attesa di conoscere notizie al

riguardo.