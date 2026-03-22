Scafatese promossa in serie C

SCAFATESE-MONASTIR 4-2 SCAFATESE: Leonardo, Bal- dan, Acquadro, Suhs, Volpi- celli (73’ Palmieri), Maggio (73’ Molinaro), Dambros, (65’ Con- vitto) Faiello, Di Sante (76’ Cal- zone), Sicurella (86’ Altobello), Esposito. A disposizione: Ar- lanch, Esposito, Simonetta, Convitto, Guerra. All.Ferraro MONASTIR: Mereu, Pisano (85’ Ardau), Corcione (75’ Cor- tinovia), Porru, Naguel, Conti, Aloia, Pinna, Leone (85’ Gibil- terra, ), Piro, Collu (75’ Masia). A disposizione: Fusco, Jah, Solmente, Tuveri. All. Anghe- leddu
ARBITRO: Artini di Firenze RETI: 39′, 60′ Volpicelli (S), 70′ Aloia (M), 81’ Palmieri 89′ Bal- dan (S), 94′ Pinna (M)
NOTE: Spettatori 4mila circa. Ammoniti Suhs (S), Maggio (S), Collu (M), Volpicelli (S), Dambros (S),
SCAFATI – Tutti in cerchio a fine gara ad aspettare l’uffi- cialità del pareggio del Tra- stevere per poi esplodere di gioai in uno stadio stracolmo. Dopo 16 anni la Scafatese torna tra i professionisti da- decisiva la vittoria per 4-2 con
il Monastir. La squadra cam- pana, unico team imbattuto in Italia, conquista la mate- matica promozione in Serie C con ben 6 gigiornate di anti- cipo. 22 vittorie e 6 pareggi in stagione, con 61 gol fatti ed appena 18 subiti. Un dominio
dalla prima giornata, una promozione conquistata con assoluto merito. La gara si sblocca al 39’ quando Volpi- celli spezza l’equilibrio con un calcio di punizione. Al 60’ an- cora su punizione VOlpicelli firma il 2-0 con Palmieri e
Baldan che dopo la rete sarda di Aloia chiudono il match con la rete di Pinna nel recu- pero a fissare il 4-2. Poi è solo festa per una Scafatese che imbattuta ha conquistato una promozione a dir poco meri- tata.