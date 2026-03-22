Valiante: Ufficiale, Zambrano è il nostro candidato a sindaco - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Referendum: affluenza al 46%
Paganese vittoriosa, Novelli soddisfatto
Valiante: Ufficiale, Zambrano è il nostro candidato a sindaco
Scafatese promossa in serie C
Ultimora Salerno

Valiante: Ufficiale, Zambrano è il nostro candidato a sindaco

  • Marzo 22, 2026
  • 0
  • 181
  • 1 Min Read
Valiante: Ufficiale, Zambrano è il nostro candidato a sindaco

Dopo una giornata di telefonate e di voci di dissidi interni ai moderati poco fa arriva l’annuncio ufficiale di Gianfranco Valiante: Zambrano è il candidato dei Moderati, domani mattina la firma dell’accettazione. Respinti gli ultimi tentativi dei 5 stelle di riaprire il tavolo con i nomi dello stesso Valiante o di Di Lorenzo

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013