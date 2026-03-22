Cosmi spinge i suoi: “Abbiamo il dovere di dare il massimo” - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Referendum: affluenza al 46%
Paganese vittoriosa, Novelli soddisfatto
Valiante: Ufficiale, Zambrano è il nostro candidato a sindaco
Scafatese promossa in serie C
Salernitana

Cosmi spinge i suoi: “Abbiamo il dovere di dare il massimo”

  • Marzo 22, 2026
  • 0
  • 100
  • 4 Min Read
Cosmi spinge i suoi: “Abbiamo il dovere di dare il massimo”

SALERNO – Dopo il successo ottenuto in quel di Crotone, la Salernitana torna a giocare in casa e questa sera ospiterà il Team Altamura nel posticipo della trentatreesima gior- nata. Mister Serse Cosmi (nella foto di Gambardella) presenta così la partita alla vi- gilia: “Abbiamo il dovere verso noi stessi, la società e i tifosi di tirare fuori sempre il mas- simo da ogni partita. Siamo consapevoli che per vincere la gara di domani bisognerà esprimersi al top delle nostre possibilità: gli avversari sono tutti di livello in questo cam- pionato, non ci sono partite che puoi permetterti di ge- stire con facilità o superficia- lità. Ci siamo preparati e ovviamente non possiamo e non dobbiamo badare ai ri- sultati maturati dal Cosenza, dalla Casertana e dal Crotone, ovvero gli avversari più vicini che possono ambire al terzo posto. Bisogna oggettiva- mente pensare solo a noi stessi”. La Salernitana è re- duce da due successi conse- cutivi ma il monito dell’allenatore è chiaro: “Biso- gna far diventare le vittorie un evento naturale, non ecce- zionale. Vanno metabolizzate subito se vuoi pensare in grande. Per quel che mi ri- guarda, vanno considerate come una bella soddisfazione ed un ottimo risultato ma, nello stesso tempo, come una cosa che naturale, che ci sta. Se le riteniamo eventi casuali

o eccezionali, probabilmente il nostro percorso è ancora lungo. Salerno e la Salerni- tana non possono pensare che vincere due partite di fila sia una cosa incredibile: è una cosa bella che però deve es- sere ricondotta alle nostre aspirazioni, senza andare oltre”. Rientrano dopo i ri- spettivi turni di squalifica Anastasio, Capomaggio e Go- lemic. Rispetto a Crotone, mancheranno Carriero, Qui- rini e Berra. “Dopo la vittoria dello Scida si diceva che avremmo affrontato il Team Altamura con tre rientri. In realtà ne abbiamo persi co- munque altri tre tra i due squalificati e i problemi fisici di Berra. Non c’è l’assunta ab- bondanza ventilata subito dopo la scorsa partita, però in questo periodo tutto ciò ca- pita anche alle altre squadre che, per vari motivi, hanno giocatori non utilizzabili. La rosa della Salernitana è ampia per la categoria, ne sono convinto. Le assenze fanno parte dei problemi di ogni squadra e il nostro orga- nico ci dà possibilità di sosti-

tuire qualche giocatore non disponibile”, commenta mi- ster Cosmi, che si sofferma poi sul prossimo avversario: “Conosco bene Devis Mangia, di solito le sue squadre gio- cano bene a calcio. Come ho detto tante volte, quelle che esprimono un bel gioco sono pericolose. Ho rivisto anche la partita d’andata e il Team Al- tamura creò diverse difficoltà alla Salernitana. Bisogna stare molto attenti e credere nelle nostre qualità. Prepa- riamo le gare certamente anche sulle altre squadre ma l’obiettivo primario è dover crescere noi”. L’allenatore conclude così: “Uno dei grandi vantaggi che ha la Sa- lernitana è la tifoseria. La gente ci è stata vicina anche nell’ultima partita all’Arechi contro il Latina. La parola ri- conquistare è abusata in ec- cesso ma dico che dobbiamo agire in maniera tale che chi viene allo stadio si riconosca nella propria squadra per quello che riesce ad espri- mere sia dal punto caratte- riale, sia dal punto di vista tecnico. Dobbiamo vincere e far divertire la gente, se pos- sibile. La ricerca è quella. Ci piace anche stare un po’ sotto traccia in questo momento. Abbiamo detto che oggi il no- stro obiettivo è il terzo posto ma non ne facciamo un’os- sessione. L’obiettivo vero è arrivare nella miglior condi- zione fisica e mentale ai pla- yoff. Tutto il resto è relativo”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012