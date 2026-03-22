Cosmi spinge i suoi: “Abbiamo il dovere di dare il massimo”

SALERNO – Dopo il successo ottenuto in quel di Crotone, la Salernitana torna a giocare in casa e questa sera ospiterà il Team Altamura nel posticipo della trentatreesima gior- nata. Mister Serse Cosmi (nella foto di Gambardella) presenta così la partita alla vi- gilia: “Abbiamo il dovere verso noi stessi, la società e i tifosi di tirare fuori sempre il mas- simo da ogni partita. Siamo consapevoli che per vincere la gara di domani bisognerà esprimersi al top delle nostre possibilità: gli avversari sono tutti di livello in questo cam- pionato, non ci sono partite che puoi permetterti di ge- stire con facilità o superficia- lità. Ci siamo preparati e ovviamente non possiamo e non dobbiamo badare ai ri- sultati maturati dal Cosenza, dalla Casertana e dal Crotone, ovvero gli avversari più vicini che possono ambire al terzo posto. Bisogna oggettiva- mente pensare solo a noi stessi”. La Salernitana è re- duce da due successi conse- cutivi ma il monito dell’allenatore è chiaro: “Biso- gna far diventare le vittorie un evento naturale, non ecce- zionale. Vanno metabolizzate subito se vuoi pensare in grande. Per quel che mi ri- guarda, vanno considerate come una bella soddisfazione ed un ottimo risultato ma, nello stesso tempo, come una cosa che naturale, che ci sta. Se le riteniamo eventi casuali
o eccezionali, probabilmente il nostro percorso è ancora lungo. Salerno e la Salerni- tana non possono pensare che vincere due partite di fila sia una cosa incredibile: è una cosa bella che però deve es- sere ricondotta alle nostre aspirazioni, senza andare oltre”. Rientrano dopo i ri- spettivi turni di squalifica Anastasio, Capomaggio e Go- lemic. Rispetto a Crotone, mancheranno Carriero, Qui- rini e Berra. “Dopo la vittoria dello Scida si diceva che avremmo affrontato il Team Altamura con tre rientri. In realtà ne abbiamo persi co- munque altri tre tra i due squalificati e i problemi fisici di Berra. Non c’è l’assunta ab- bondanza ventilata subito dopo la scorsa partita, però in questo periodo tutto ciò ca- pita anche alle altre squadre che, per vari motivi, hanno giocatori non utilizzabili. La rosa della Salernitana è ampia per la categoria, ne sono convinto. Le assenze fanno parte dei problemi di ogni squadra e il nostro orga- nico ci dà possibilità di sosti-
tuire qualche giocatore non disponibile”, commenta mi- ster Cosmi, che si sofferma poi sul prossimo avversario: “Conosco bene Devis Mangia, di solito le sue squadre gio- cano bene a calcio. Come ho detto tante volte, quelle che esprimono un bel gioco sono pericolose. Ho rivisto anche la partita d’andata e il Team Al- tamura creò diverse difficoltà alla Salernitana. Bisogna stare molto attenti e credere nelle nostre qualità. Prepa- riamo le gare certamente anche sulle altre squadre ma l’obiettivo primario è dover crescere noi”. L’allenatore conclude così: “Uno dei grandi vantaggi che ha la Sa- lernitana è la tifoseria. La gente ci è stata vicina anche nell’ultima partita all’Arechi contro il Latina. La parola ri- conquistare è abusata in ec- cesso ma dico che dobbiamo agire in maniera tale che chi viene allo stadio si riconosca nella propria squadra per quello che riesce ad espri- mere sia dal punto caratte- riale, sia dal punto di vista tecnico. Dobbiamo vincere e far divertire la gente, se pos- sibile. La ricerca è quella. Ci piace anche stare un po’ sotto traccia in questo momento. Abbiamo detto che oggi il no- stro obiettivo è il terzo posto ma non ne facciamo un’os- sessione. L’obiettivo vero è arrivare nella miglior condi- zione fisica e mentale ai pla- yoff. Tutto il resto è relativo”.