Cosmi spinge i suoi: “Abbiamo il dovere di dare il massimo”

SALERNO – Dopo il successo ottenuto in quel di Crotone, la Salernitana torna a giocare in casa e questa sera ospiterà il Team Altamura nel posticipo della trentatreesima gior- nata. Mister Serse Cosmi (nella foto di Gambardella) presenta così la partita alla vi- gilia: “Abbiamo il dovere verso noi stessi, la società e i tifosi di tirare fuori sempre il mas- simo da ogni partita. Siamo consapevoli che per vincere la gara di domani bisognerà esprimersi al top delle nostre possibilità: gli avversari sono tutti di livello in questo cam- pionato, non ci sono partite che puoi permetterti di ge- stire con facilità o superficia- lità. Ci siamo preparati e ovviamente non possiamo e non dobbiamo badare ai ri- sultati maturati dal Cosenza, dalla Casertana e dal Crotone, ovvero gli avversari più vicini che possono ambire al terzo posto. Bisogna oggettiva- mente pensare solo a noi stessi”. La Salernitana è re- duce da due successi conse- cutivi ma il monito dell’allenatore è chiaro: “Biso- gna far diventare le vittorie un evento naturale, non ecce- zionale. Vanno metabolizzate subito se vuoi pensare in grande. Per quel che mi ri- guarda, vanno considerate come una bella soddisfazione ed un ottimo risultato ma, nello stesso tempo, come una cosa che naturale, che ci sta. Se le riteniamo eventi casuali

o eccezionali, probabilmente il nostro percorso è ancora lungo. Salerno e la Salerni- tana non possono pensare che vincere due partite di fila sia una cosa incredibile: è una cosa bella che però deve es- sere ricondotta alle nostre aspirazioni, senza andare oltre”. Rientrano dopo i ri- spettivi turni di squalifica Anastasio, Capomaggio e Go- lemic. Rispetto a Crotone, mancheranno Carriero, Qui- rini e Berra. “Dopo la vittoria dello Scida si diceva che avremmo affrontato il Team Altamura con tre rientri. In realtà ne abbiamo persi co- munque altri tre tra i due squalificati e i problemi fisici di Berra. Non c’è l’assunta ab- bondanza ventilata subito dopo la scorsa partita, però in questo periodo tutto ciò ca- pita anche alle altre squadre che, per vari motivi, hanno giocatori non utilizzabili. La rosa della Salernitana è ampia per la categoria, ne sono convinto. Le assenze fanno parte dei problemi di ogni squadra e il nostro orga- nico ci dà possibilità di sosti-