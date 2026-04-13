Scafatese in festa per la C

La Scafatese chiude in bellezza una stagione da incorniciare e brinda alla promozione in Serie C con una vittoria netta: 4-1 all’Olbia e 24° successo stagionale. Ma oltre al risultato, la giornata di ieri resterà impressa nella memoria collettiva per i festeggiamenti ufficiali che hanno coinvolto l’intera città di Scafati.

Il traguardo era già stato conquistato matematicamente lo scorso 22 marzo, ma il triplice fischio al “Vitiello” ha dato il via alla cerimonia di premiazione sul campo, alla presenza dei rappresentanti della Lega Nazionale Dilettanti, che hanno consegnato i riconoscimenti alla squadra protagonista di una cavalcata vincente.

Poi spazio alla festa: calciatori e staff sono saliti su un bus scoperto, attraversando le principali strade cittadine tra cori, bandiere e un entusiasmo contagioso. Un abbraccio collettivo per un gruppo che, sin dalle prime giornate, ha dimostrato compattezza e determinazione nel raggiungere l’obiettivo.

Scafati si è così vestita a festa, tingendosi di gialloblù per celebrare una promozione che segna l’inizio di una nuova pagina sportiva.