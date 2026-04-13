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Fonderie Pisano, Legambiente in giudizio contro ricorso proprietà
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Fonderie Pisano, Legambiente in giudizio contro ricorso proprietà

  • Aprile 13, 2026
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Fonderie Pisano, Legambiente in giudizio contro ricorso proprietà

Legambiente Campania si è costituita in giudizio per opporsi al ricorso presentato dai proprietari delle Fonderie Pisano contro la sospensione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Campania. “Una scelta necessaria per difendere il diritto alla salute e all’ambiente della comunità della Valle dell’Irno, che da decenni attende giustizia”, si legge in una nota ricordando il pronuciamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Per Legambiente Campania la siderurgia “può e deve continuare a esistere in provincia di Salerno e in tutta la regione, ma solo attraverso tecnologie avanzate, processi produttivi puliti e il pieno rispetto delle normative ambientali e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, e delle comunità locali, come già avviene in altre parti del Paese”. Il ricorso è stato presentato dagli avvocati Giuseppe Giarletta e Guido Lenza del Centro di Azione giuridica di Legambiente.

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