Salute, Tiso(Accademia IC): “Ambiente urbano incide su qualità vita anziani” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Salute, Tiso(Accademia IC): “Ambiente urbano incide su qualità vita anziani”
Caso Paistom, Simona Corradino: “Oltre al danno, la beffa
Fondazione Menna: la difesa d’ufficio di lady Napoli
La Pasqua razzista di Paestum e Maiori

Salute, Tiso(Accademia IC): “Ambiente urbano incide su qualità vita anziani”

  • Aprile 13, 2026
  • 0
  • 37
  • 2 Min Read

“L’invecchiamento della popolazione è una delle trasformazioni sociali più significative del nostro tempo. Tuttavia, quando si parla di terza età, l’attenzione si concentra spesso su salute, pensioni o assistenza, trascurando un elemento fondamentale: l’ambiente in cui gli anziani vivono ogni giorno. L’ecologia dell’invecchiamento studia proprio questo: il rapporto tra la persona anziana e il contesto urbano, analizzando come spazi, servizi e infrastrutture possano favorire o ostacolare autonomia, sicurezza e benessere. È un tema cruciale per chi progetta le città del futuro, perché una città che funziona per gli anziani funziona meglio per tutti. Un ambiente urbano sano e moderno infatti può sostenere la loro autonomia. Ad esempio, le panchine non sono semplici arredi urbani, ma per molti anziani rappresentano la possibilità di uscire, camminare, socializzare. Così come importanti sono marciapiedi sicuri e accessibili, l’illuminazione pubblica, e trasporti a misura di cittadino. L’ecologia dell’invecchiamento, poi, non riguarda solo la mobilità, ma anche la qualità delle relazioni. Parchi, piazze, centri civici e percorsi pedonali ben progettati diventano luoghi di incontro, prevenendo solitudine e isolamento. La presenza di verde urbano, inoltre, ha effetti positivi su stress, memoria e umore. In conclusione, l’ecologia dell’invecchiamento ci ricorda che la qualità della vita degli anziani non dipende solo dalla salute o dall’assistenza, ma anche e soprattutto dall’ambiente in cui vivono. Investire in spazi urbani a misura di terza età significa costruire comunità più forti, più solidali e più vivibili per tutti. Perché una città che accoglie chi è più fragile è una città che funziona davvero”.

Lo dichiara in una nota Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della Associazione Bandiera Bianca.

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013