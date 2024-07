Sbarco migranti, Humanitas prepara l’accoglienza

E’ previsto per la prima mattina di domani sabato, intorno alle ore 7.15, lo sbarco dei 99 migranti dalla Geo Barents a Salerno. La nave umanitaria di Medici senza Frontiere attracchera’ al molo Manfredi, nel porto commerciale del capoluogo di provincia campano. A bordo, tra le 99 persone dovrebbero esserci 53 minori, di cui 37 non accompagnati. Oggi, in Prefettura a Salerno, si e’ tenuta la riunione cui ha partecipato anche il Comune di Salerno, che sara’, come di consueto, impegnato con il settore Politiche sociali per fornire assistenza a chi sbarchera’. Oggi al lavoro l’Humanitas per preparare l’accoglienza